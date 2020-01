Uciekał przed policją. W samochodzie były dzieci!

Mężczyzna złapany przez wołowskich policjantów mógł doprowadzić do tragedii. Uciekał przed radiowozem, nie miał prawa jazdy, ale miał przy dobie narkotyki. W aucie wiózł troje dzieci.



Funkcjonariusze z drogówki próbowali zatrzymać do kontroli samochód marki Fiat. Kierujący tym pojazdem, gdy zobaczył sygnały świetlne i dźwiękowe zaczął uciekać.

– Poruszał się z dużą prędkością, zjeżdżał na przeciwległy pas powodując zagrożenie dla innych jadących tą trasą. Pościg zakończył się na terenie powiatu średzkiego, kiedy mężczyzna zmuszony został do zjazdu na pole uprawne i nie był w stanie kontynuować jazdy. Wtedy wybiegł z auta i próbował uciec pieszo – mówi sierż. szt. Marzena Pawlik z wołowskiej Komendy Policji.

Policjantom udało się zatrzymać 25-letniego mieszkańca powiatu wołowskiego. Okazało się, że mężczyzna nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów, a w jego aucie znaleziono porcję amfetaminy. Nieodpowiedzialny kierowca podczas ucieczki przewoził w aucie cztery osoby, w tym troje dzieci w wieku 8 lat, 5 lat oraz 5 miesięcy!

– W związku z zachowaniem mężczyzny, które wskazywało, że może on być pod wpływem środków odurzających od zatrzymanego pobrano krew do badań. Usłyszał on już zarzuty niezatrzymania się do kontroli drogowej, spowodowania zagrożenia dla osób, które przewoził oraz posiadania środków odurzających. Grozić mu może do 5 lat pozbawienia wolności – dodaje sierż. szt. Marzena Pawlik.

Policja apeluje o rozwagę! Próbując uniknąć kontroli drogowej stwarzamy zagrożenie, a często także naruszamy szereg innych przepisów, za które grozi znacznie większa odpowiedzialność niż za te stanowiące powód ucieczki. Kierujący może mówić o dużym szczęściu, gdyż w tej sytuacji nikt nie odniósł obrażeń.