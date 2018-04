Ukradł kartę bankomatową

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego dolnobrzeskiego Komisariatu Policji na podstawie uzyskanych informacji ustalili i zatrzymali mężczyznę odpowiedzialnego za kradzież karty płatniczej oraz kilkukrotne posłużenie się nią. Sprawca usłyszał już zarzuty, do których się przyznał. Za popełnione czyny grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Brzegu Dolnym w wyniku pozyskanych informacji, ustalili i zatrzymali mężczyznę, który na początku marca dokonał kradzieży karty płatniczej. 30-letni mężczyzna następnie w okresie od kradzieży do jego zatrzymania dokonywał skradzioną kartą transakcji zbliżeniowych. Jak się okazało trzykrotnie mu się to udało, a pięciokrotnie próby zakończyły się na usiłowaniu.Prowadzone przez dolnobrzeskich funkcjonariuszy czynności operacyjne doprowadziły do ustalenia i zatrzymania mężczyzny. Podczas wykonywania czynności z podejrzanym przedstawiono mu zarzuty.

Przyznał się on w całości do ich dokonania.Odpowie teraz przed sądem Grozić mu może kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

st. sierż. Marzena Pawlik

KPP w Wołowie

