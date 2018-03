Ulga na INTERNET nie dla wszystkich.

Ulga internetowa związana jest z korzystaniem z sieci Internet, co oznacza, że prawo do odliczenia ulgi internetowej mają podatnicy, korzystający z sieci w miejscu zamieszania, ale również posiadający internet w telefonie komórkowym, korzystający z sieci wireless, w kafejce internetowej, czy posiadający przenośny modem podłączany do laptopa.

W rozliczeniu podatkowym za rok 2017 prawo do ulgi internetowej nadal przysługuje podatnikom, ale z pewnymi ograniczeniami.

Z uwagi na zmianę przepisów prawa, z ulgi internetowej od 2013r. korzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy w latach wcześniejszych nigdy z niej nie korzystali.

Ponadto odliczenie przysługuje tylko w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych. Oznacza to, że ulgę można wykazać tylko w dwóch kolejno składanych po sobie zeznaniach podatkowych, za dwa kolejne lata podatkowe.

Lata, w których

korzystano z ulgi 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Podatnik 1 --- Tak Tak --- --- --- Odliczenie nie przysługuje Podatnik 2 --- --- --- --- Tak Tak Odliczenie nie przysługuje Podatnik 3 Tak --- --- --- --- --- Odliczenie nie przysługuje Podatnik 4 --- --- --- --- --- Tak Odliczenie przysługuje za 2017 oraz za 2018

Podatnik, który nie korzystał nigdy z ulgi na Internet w latach wcześniejszych i nie skorzysta również z odliczenia za 2017 rok ma prawo w dowolnym roku rozpocząć korzystanie z ulgi. Jeżeli skorzysta po raz pierwszy z odliczenia w dowolnym roku podatkowycm, prawo do ulgi przysługiwać mu będzie za dany rok oraz za rok następny, bezpośrednio po nim następującym.

Lata, w których korzystano z ulgi 2014 2015 2016 2017 2018 Podatnik 1 Tak Tak Nie Nie Nie Podatnik 2 Nie Tak Tak Nie Nie Podatnik 3 Nie Nie Nie Tak Tak

Lat korzystania z ulgi nie można rozdzielać. Można jednak korzystać z Internetu nie odliczając go i dopiero po kilku latach rozpocząć korzystanie z odliczeń.

Jak co roku podatnik ma prawo skorzystać z odliczenia w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

W przypadku podatnika, który korzysta z ulgi w całości i posiada kwotę dochodu pozwalającą na pełne jej odliczenie, podstawa opodatkowania zmniejszy się o 760 zł. Różnica w zapłaconym podatku u podatnika korzystającego z ulgi w stosunku do osoby, która z niej nie korzysta, wynosi na rękę 136,80 zł (zakładając że obaj rozliczają się według skali i płacą podatek 18%).

Z odliczenia ulgi internetowej korzystać mogą tylko osoby, które posiadają dokument, łącznie spełniający wszystkie poniższe kryteria:

stwierdzający faktyczne poniesienie wydatku, a nie tylko zamówienie usługi lub korzystanie z niej;

zawierający w szczególności: dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru), dane identyfikujące sprzedającego (towar lub usługę), rodzaj zakupionej usługi, kwotę zapłaty.



Opracowała

Monika Kwolik

kontroler skarbowy

w Urzędzie Skarbowy w Wołowie