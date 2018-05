Umawiał się z 13- latką na sex

W tej chwili w miejscowości Ligota Wielka pod Oleśnica został zatrzymany nauczyciel nauki jazdy z okolic Trzebnicy który umawiał się już na seks z dzieckiem 13 lat we Wrocławiu 2 maja we Wrocławiu odwołał spotkanie i umówił się w Ligocie wielkiej w ustronnym miejscu koło stadionu 13 latką kazał dziewczynce wziąć kocyk i chciał uprawiać seks bez gumki ale chciał żeby dziewczynka najpierw wypiła piwo to będzie łatwiejsza bardzo był zdziwiony świetna postawa policjantów z Oleśnicy doprowadziła do zatrzymania pedofila Materiały są bardzo mocne 400 stron wydruków I3 rozmowy telefoniczne