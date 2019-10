Umierają pod kołami aut

Kierowco! Uważaj na leśną zwierzynę

Nadeszła jesień, zaczyna brakować pożywienia w lasach, a zwierzęta rozpoczynają przygotowania do zimy. Jak co roku zwiększyła się też przez to częstotliwość wypadków z udziałem dzików czy jeleni, które częściej podczas swoich wędrówek przekraczają jezdnię. Póki co kierowcy i pasażerowie wychodzą z tych zdarzeń cało. Giną zwierzęta.



W piątek, 20 września doszło aż do dwóch zdarzeń ze zwierzyną leśną. Pierwsze miało miejsce w okolicy wsi Borzeń ok. godz. 20.30. Na drodze nr 338 samochód osobowy potrącił przebiegającego przez jezdnię dzika. W aucie podróżowały 3 osoby, które po zderzeniu ze zwierzęciem i po silnym hamowaniu poczuły kolejny wstrząs, gdy w ich samochód uderzył inny pojazd. Kierowca samochodu osobowego podróżujący z pasażerem nie wyhamował i wjechał w tył zatrzymanego już pojazdu. W zdarzeniu ucierpiała tylko jedna osoba, która uskarżała się na ból klatki piersiowej. Dzik nie przeżył.

Do następnego zderzenia doszło godzinę później. W okolicy miejscowości Iwno, samochód osobowy uderzył w jelenia. Potrącone zwierze leżało ze złamanymi tylnymi kończynami aż 30 metrów od drogi na pobliskim polu. Na miejsce wezwano lekarza weterynarii, który stwierdził, że zwierzę nadaje się już tylko do odstrzału. Poinformowano więc o tym łowczego. Z kolei obie kobiety podróżujące pojazdem nie doznały żadnych obrażeń. Jelenia dobito.

– Ostatnio coraz częściej dochodzi do niebezpiecznych sytuacji na drogach związanych ze zwierzyną leśną. Apelujemy do kierowców o zwiększoną ostrożność, dostosowanie prędkości i baczne obserwowanie pobocza – mówi kpt. Daniel Lisiecki z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Wołowie.