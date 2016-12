Do Polski nadciąga orkan „Barbara”. Biuro Prognoz Meteorologicznych wydało ostrzeżenie I stopnia dla województwa dolnośląskiego. Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, z porywami do 85 km/h. Wiać będzie dziś w nocy i cały jutrzejszy dzień.

Tej nocy należy dobrze zamknąć okna, nie pozostawiać na zewnątrz luźnych przedmiotów, a samochodu lepiej nie parkować pod drzewami.