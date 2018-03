Uwaga firmy! Naciągają na reklamę

Namawiali przedsiębiorców na reklamę. Mają teraz postawione zarzuty.

Wśród poszkodowanych są firmy z naszego terenu. Sprawą zajmuje się Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze. Proceder ma zasięg ogólnokrajowy.

Do Redakcji Kuriera Gmin zgłosiła się mieszkanka Wołowa, która jak twierdzi została oszukana przez pracowników firmy oferujących jej reklamę za 1 zł. Resztę miała dopłacić Unia Europejska. W konsekwencji okazało się, że owszem 1 zł, ale za jeden miesiąc, a potem ma płacić ponad 300 zł miesięcznie. Nie może odstąpić od umowy, bo zapłaci kilkutysięczną karę. Te zapisy były w umowie, ale jak mówi poszkodowana, nie zostały jej przekazane przez pracownika firmy. Nie wiedziała też, że podpisuje umowę.

– Przyszły do mnie, do sklepu dwie studentki – opowiada nasza Czytelniczka. – Zaoferowały reklamę, dały do podpisu umowę, ale powiedziały, że jest to jakaś ankieta, która jest im potrzebna. Popisałam ją i dopiero w domu wczytałam się i zrozumiałam, że jest to umowa.

