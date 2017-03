Uwaga podróżni – opóźnienia w ruchu pociągów!

W nocy ktoś ukradł fragment sieci trakcyjnej na trasie Rudna Gwizdanów – Grębocice. Spowodowało to obniżenie sieci trakcyjnej, w którą wjechał pociąg towarowy, uszkadzając ją na długości około 300 m. Nastąpiła przerwa w ruchu pociągów.

Jak przekazuje Mirosław Siemieniec, rzecznik prasowy PKP, do naprawy uszkodzeń natychmiast przystąpiły pociągi techniczne. Według naszych ustaleń, naprawa potrwa do końca dnia. Aktualnie ruch pociągów dalekobieżnych prowadzony jest drogą okrężną przez Leszno – Rawicz. Pociągi regionalne na odcinku Głogów – Rudna Gwizdanów prowadzone są zastępczą komunikacją autobusową. O utrudnieniach pasażerowie informowani są na stacjach i przystankach oraz w pociągach. Kradzież została zgłoszona na policję i do Straży Ochrony Kolei.