Uwaga! Silne burze z gradem w naszym powiecie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wydał I stopień ostrzeżenia dla województwa dolnośląskiego. Na naszym terenie mogą wystąpić burze z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Może też spaść grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia IMGW ocenia na ponad 90 procent. Ostrzeżenie obowiązuje dziś do wieczora.

Jak się chronić? W czasie burzy najlepiej jest przebywać w budynku. A jeśli nie możemy…

Zasady postępowania w czasie burzy poza domem:

– jak najszybciej znaleźć bezpieczne schronienie,

– unikać przebywania pod drzewami,

– unikać przebywania na otwartej przestrzeni,

– jeżeli znaleźliśmy się na otwartej przestrzeni – znaleźć, o ile to możliwe, obniżenie terenu

(starajmy się nie być najwyższym punktem) i kucnąć (nie siadać i nie kłaść się) ze złączonymi i podciągniętymi pod siebie nogami. Nogi powinny być złączone, ponieważ w przypadku uderzenia pioruna, na skutek powstania różnicy napięć (tzw. napięcia krokowego) może dojść do przepływu prądu między stopami,

– jeżeli pływamy w wodzie lub znajdujemy się na łodzi wyjść na brzeg i oddalić się od wody, gdyż jest ona doskonałym przewodnikiem elektrycznym,

– wyłączyć telefon komórkowy, gdyż jest on odbiornikiem radiowym, co prawda o małej mocy, niemniej jednak. Podczas burzy zaleca się więc unikanie prowadzenia rozmów przez telefon komórkowy,

– unikać dotykania przedmiotów zrobionych z metalu oraz przebywania w ich pobliżu –

przedmioty metalowe mogą „przyciągać” pioruny,

– pozostać w samochodzie (jeżeli jesteśmy akurat w podróży) – samochód stanowi dobrą

ochronę przed uderzeniem pioruna,

– natychmiast przykucnąć jeżeli czujemy ładunki elektryczne w powietrzu, a włosy „stają nam dęba”,

– osoby przebywające w grupie na otwartej przestrzeni powinny się rozproszyć na odległość

kilkudziesięciu metrów, aby w przypadku uderzenia pioruna część grupy mogła udzielić

pomocy porażonym,

– jeżeli widzisz zwisające przewody elektryczne natychmiast powiadom o tym odpowiednie służby. Pod żadnym pozorem do nich nie podchodź!

Zasady postępowania w czasie burzy w domu:

– unikać używania sprzętów elektrycznych i elektronicznych zasilanych z sieci (telefonu, suszarki do włosów, miksera itp.), ponieważ korzystanie z tych urządzeń, w przypadku uderzenia pioruna w naziemną sieć elektroenergetyczną, grozi porażeniem impulsem rozchodzącym się w przewodach instalacji elektrycznej,

​- odłączyć od sieci elektroniczny sprzęt domowy (sprzęt RTV, komputery) – to uchroni go przed uszkodzeniem w przypadku tzw. przepięcia, będącego skutkiem uderzenia pioruna w

infrastrukturę elektroenergetyczną,

– przygotować latarkę z bateriami – na wypadek przerw w dostawie prądu,

– jeżeli widzisz iskrzenie domowej instalacji elektrycznej (popalone przewody lub czujesz swąd) wyłącz elektryczność oraz gaz i natychmiast wezwij odpowiednie służby techniczne.