Meteorologowie ostrzegają przed silnymi wiatrami na terenie województwa dolnośląskiego. Wiać ma od godz. 15.00, a taki stan może utrzymać się nawet do godz. 6.00 w piątek rano (tj. 19.01.2018 r.). – Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, z porywami do 100 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Największa prędkość wiatru spodziewana jest wieczorem oraz przed północą – informuje Synoptyk IMGW-PIB, Piotr Ojrzyński.