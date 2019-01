UWAGA! Synoptycy ostrzegają – od poniedziałku będzie ślisko!

Wczoraj informowaliśmy o marznących opadach. Dziś IMGW znów wydało ostrzeżenie, które tym razem dotyczy oblodzenia na drogach. – Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników – informują synoptycy portalu pogodynka.pl.

Ostrzeżenie obejmuje cały Dolny Śląsk i ma obowiązywać od godz. 7:30 w poniedziałek (28 stycznia 2019 r.) do godz. 7.30 w środę (30 stycznia 2019 r.).

Od poniedziałku do wtorku rano prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -3°C do -1°C, przy gruncie od -5°C do -2°C.

Od wtorku do środy rano prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -6°C do -3°C, przy gruncie od -7°C do -4°C.

Apelujemy więc o ostrożność do wszystkich kierowców. Uważajcie na siebie.