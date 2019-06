Uwaga! Upały i burze z gradem przez najbliższe kilka dni

Dziś (10 czerwca) od godz. 12.00 obowiązuje ostrzeżenie IMGW o upałach. Według synoptyków do wieczora w czwartek temperatura w dzień może przekraczać 30°C. W nocy przewiduje się minimalną temperaturę w granicach od 18°C do 20°C. IMGW w uwagach informuje o możliwość ponownego wydania ostrzeżenia o upale obowiązującego w piątek i sobotę.

Prognoza na najbliższe trzy dni

Wysoka temperatura może utrzymywać się przez najbliższe kilka dni. Poza tym mogą występować częste burze z gradem i porywisty wiatr.

Od poniedziałku, godz. 7.30 do wtorku, godz. 7.30

Obowiązuje ostrzeżenie meteorologiczne o upałach. Zwłaszcza na zachodzie regionu prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 20 mm, oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie opady gradu.

Czas wydania: 2019-06-09 13:48:00

Synoptyk IMGW-PIB: Krzysztof Salanyk

Od wtorku, godz. 7.30 do środy, godz. 7.30

Obowiązuje ostrzeżenie meteorologiczne o upałach. Zwłaszcza na zachodzie regionu prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 20 mm, oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie opady gradu.

Czas wydania: 2019-06-09 13:48:00

Synoptyk IMGW-PIB: Krzysztof Salanyk

Od środy, godz. 7.30 do czwartku, godz. 7.30

Obowiązuje ostrzeżenie meteorologiczne o upałach. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 20 mm, oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie opady gradu.

Czas wydania: 2019-06-09 13:48:00

Synoptyk IMGW-PIB: Krzysztof Salanyk

Stopień 1:Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Stopień 2: Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.