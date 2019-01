Uważajmy na internetowych oszustów!

Nie trzeba nikogo przekonywać, że internet pełni dużą rolę w życiu człowieka. Jest on obecny niemal wszędzie i wykorzystywany przez wszystkich bez względu na wiek. Na Policję zgłasza się w ostatnim czasie coraz większa liczba osób, które zostały w sieci oszukane. Zapominamy, że z sieci korzystają także oszuści, którzy bez skrupułów wykorzystają nasz brak ostrożności, niewiedzę czy też czasami naiwność tylko po to żeby nas okraść.



Internet to narzędzie wykorzystywane przez wszystkich. Połączeni ze światem wirtualnym, niemal z każdego zakątka świata jesteśmy w stanie pracować, załatwić sprawę w urzędzie, opłacić rachunki, zrobić zakupy, czy też poprzez odpowiednie urządzenia i aplikacje mieć informację na temat tego co się dzieje w domu. To popularne narzędzie, tak chętnie wykorzystywane przez wszystkich, jest także miejscem z którego korzystają oszuści. Wykorzystując naszą niewiedzę, brak ostrożności, a czasami naiwność okradają nas.

Jak pokazują ostatnie zgłoszenia, schemat jest często taki sam. Osoby zakupują towar przez internet, a następnie pomimo uiszczenia opłaty nie otrzymują go. Nie ma znaczenia czy chodzi o odzież, telefon, przedmioty wielkogabarytowe, czy też specjalistyczny sprzęt o znacznej wartości. Dochodzi nawet do takich sytuacji, że sprawcy podchodząc umiejętnie do klienta są w stanie przekonać go do wpłaty kilkutysięcznej zaliczki za pojazd.

Dlatego też mając na względzie ostatnie zgłoszenia Komenda Powiatowa Policji w Wołowie przypominamy o kilku zasadach, które z pewnością pomogą uniknąć nieprzyjemnych sytuacji:

– zawsze korzystaj ze sprawdzonych portali internetowych,

– logując się na konto sklepu internetowego unikaj ogólnodostępnych punktów dostępu do internetu,

– sprawdź jakie formy zapłaty umożliwia sprzedawca oraz czy jest wskazany adres i numer telefonu pod który w razie wątpliwości możesz zadzwonić,

– sprawdzaj opinie o sprzedawcy i sklepie, w którym masz zamiar kupować,

– otrzymując ofertę e-mailem nie korzystaj z linków. Na stronę sklepu wejdź wpisując adres w oknie przeglądarki, unikniesz w ten sposób stron podszywających się pod legalnie działające sklepy,

– zamawiając sprzęt zapytaj, czy sprzedawca dołącza oryginalne oprogramowanie na płytach i instrukcję obsługi,

– kupując telefon komórkowy zapytaj o ładowarkę i dowód zakupu, telefony kradzione sprzedawane są bez ładowarki i dokumentacji,

– staraj się unikać zakupów oraz sprzedaży przedmiotów poza aukcją, wówczas dochodzenie swoich praw jest utrudnione,

– unikaj zakupów przedmiotów o rażąco zaniżanej cenie, gdyż mogą one pochodzić z przestępstwa,

– zachowaj korespondencję ze sprzedawcą, gdyż będzie ona stanowić dowód w sprawie,- płacąc kartą kredytową upewnij się, że połączenie jest bezpieczne (na dole strony internetowej powinien pojawić się symbol zamkniętej kłódki),

– nigdy nie udostępniaj swoich haseł,Jeśli mimo dochowania ostrożności zostaniesz oszukany zgłoś ten fakt na Policję.

Nie zapomnij wtedy zabrać dokumentacji związanej z transakcją tj.:

– datę i numer aukcji, jej przedmiot oraz wylicytowaną cenę,- nazwę konta (nick) sprawcy oszustwa oraz jego adres e-mailowy,-sposób kontaktu ze sprzedającym: jego e-mail, nr telefonu, adres,-sposób dokonania zapłaty: przelew na konto bankowe, płatność za pobraniem.

st. sierż. Marzena Pawlik KPP w Wołowie