VII Dolnośląski Kongres Samorządowy

Już po raz 7. w stolicy Dolnego Śląska odbędzie się Kongres Samorządowy organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Kolejna edycja tego ważnego dla regionu wydarzenia odbywać się będzie pod hasłem „Silny Samorząd – Silne Państwo”.

Samorządowcy, przedstawiciele administracji krajowej, świata biznesu i nauki wezmą udział w debacie na temat miejsca samorządu terytorialnego we współczesnej Polsce.

– Jedną z najbardziej udanych reform przeprowadzanych po 1989 roku była, moim zdaniem, reforma samorządowa. Jako przykład podam naturalnie Dolny Śląsk, który obecnie znajduje się w czołówce najlepiej rozwijających się regionów w Europie. Ten sukces zawdzięczamy m.in. dobrej współpracy samorządów różnych szczebli, ale też współpracy samorządów ze środowiskiem gospodarczym, naukowym, z uczelniami, ośrodkami naukowo-badawczymi czy z organizacjami pozarządowymi – mówi marszałek Cezary Przybylski.

Siódmy Kongres Samorządowy to dla przedstawicieli różnych branż i sektorów okazja do wymiany myśli na temat najistotniejszych wyzwań stojących przed Dolnym Śląskiem. Paneliści postarają się znaleźć odpowiedź na to, jak powinna wyglądać relacja na linii władza centralna – samorząd terytorialny. Podejmą także temat zmian, u progu których stoi dzisiaj Polska.

W programie przewidziano miejsce na rozmowę o ekologii na Dolnym Śląsku, zwłaszcza w kontekście niskoemisyjnych form transportu, czystego powietrza oraz gospodarki odpadami.

– Jeśli chcemy, by transport publiczny stał się realną konkurencją dla samochodów, musimy myśleć o zróżnicowanej ofercie: o dobrze funkcjonującej kolei regionalnej oraz aglomeracyjnej. Takie rozwiązanie to nie tylko większe bezpieczeństwo podróży, łatwiejszy dojazd do pracy, szkoły, uczelni, lekarza czy atrakcji turystycznych, ale także skuteczne narzędzie w walce o czyste powietrze. Cieszę się, że podczas Kongresu podejmiemy ten wyjątkowo istotny w kontekście rozwoju regionalnego temat – mówi Tymoteusz Myrda, członek Zarządu Województwa i jeden z panelistów.

Ostatni, trzeci panel dyskusyjny poświęcony będzie systemowi ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku, w szczególności skutecznej profilaktyce onkologicznej i psychiatrycznej. Ważnym tematem będzie także nowo powstający Dolnośląski Szpital Onkologiczno-Pulmunologiczno-Hematologiczny we Wrocławiu.

Kongres poprowadzą Agnieszka Gozdyra z „Polsat News”, Bogusław Chrabota – Redaktor Naczelny „Rzeczpospolitej” oraz Agnieszka Kapłon-Kulig z TVP3 Wrocław.

Wśród zaproszonych do dyskusji gości są m.in.: posłanka Małgorzata Tracz, Irena Krzyszkiewicz – Burmistrz Góry, Katarzyna Kapuścinska – Dyrektor Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. Marciniaka we Wrocławiu, Michał Dworczyk – szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Robert Raczyński – Prezydent Lubina, radny dolnośląskiego sejmiku Dariusz Stasiak, prof. dr. habilitowany Kazimierz Kik, prof. dr hab. N. med. Andrzej Kiejna. W debatach wezmą udział również przedstawiciele zarządu województwa – marszałek Cezary Przybylski, wicemarszałek Marcin Krzyżanowski oraz Grzegorz Macko, a także członek zarządu Tymoteusz Myrda.

VII Dolnośląski Kongres Samorządowy odbędzie się 20 listopada 2019r. na Stadionie Wrocław przy Al. Śląskiej 1. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zapisy obywają się poprzez stronę umwd.dolnyslask.pl.