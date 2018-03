W Święta złodzieje pracują – Policja ostrzega

Zachowajmy szczególną ostrożność w sieciach handlowych, na targowiskach i środkach komunikacji publicznej. W miejscach tych dochodzi najczęściej do kradzieży. Kieszonkowcy mają tam duże pole do popisu.

Zwróćmy uwagę na podręczne torby, nie przechowujmy dokumentów i pieniędzy w tylnych kieszeniach spodni, w zewnętrznych kieszeniach płaszcza, czy kurtki. – Zalecamy, aby Panie trzymały torebki z dokumentami pod pachą, co uniemożliwi wyrwanie lub odcięcie paska torebki – mówi Marzena Pawlik, oficer prasowy z KPP w Wołowie. Jeśli wybieramy się do rodziny na święta pamiętajmy, by odpowiednio zabezpieczyć swoje mieszkanie. Wychodząc z domu, nie zostawiajmy śladów wskazujących na nieobecność domowników, np. korespondencji w skrzynce pocztowej, okien zasłoniętych w ciągu dnia. Przed wyjazdem z domu pamiętajmy o zamknięciu okien i drzwi oraz o włączeniu systemu zabezpieczającego. Klucze do mieszkania nośmy w innym miejscu niż dokumenty z adresem – jeżeli złodziej zdobędzie taki komplet, ułatwi mu to kradzież naszego mienia. Nie zapominajmy również o zabezpieczeniu samochodu. Parkujmy w miejscu do tego wyznaczonym, dobrze oświetlonym i najlepiej strzeżonym. Nie zostawiajmy bagażu i innych przedmiotów w widocznych miejscach wewnątrz pojazdu, najlepiej zabierajmy je ze sobą lub w ostateczności zamykajmy w bagażniku. Klucze od samochodu zabierajmy zawsze ze sobą. Święta Wielkanocne, to także tzw. „śmingus-dyngus”, policjanci podczas poniedziałkowych służb będą zwracać szczególną uwagę na wybryki chuligańskie, takie jak: – zakłócanie spokoju i porządku publicznego – art. 51KW, – niebezpieczeństwo spowodowane wyrzucaniem przedmiotów i wylewaniem płynów – art. 75 KW, – rzucanie w pojazd – art. 76 KW, – spowodowanie niebezpieczeństwa w ruchu drogowym – 86 KW, – zniszczenie lub uszkodzenie cudzej rzeczy – art. 124 KW, – nieobyczajny wybryk – 140 KW. Aby nadchodzące święta kojarzyły nam się tylko z przyjemnościami bądźmy ostrożni i uważni.