Walentynkowa akcja policji – “Dla Ciebie dojadę bezpiecznie”

Każdego dnia, a szczególnie w Dzień Zakochanych, policjanci ruchu drogowego stawiają na bezpieczeństwo w ruchu drogowym i na…..miłość! Plakat skierowany do osób najbliższych kierowcy ma przypominać mu, że jest kochany, a w domu czekają na niego bliscy i dlatego powinien jechać ostrożnie. Ma być właśnie tym impulsem, który sprawi, że kierowca użyje wyobraźni i opamięta się na drodze. Policjanci apelują o ostrożne, rozważne i trzeźwe poruszanie się po polskich drogach, aby wszystkim podróżowało się bezpiecznie. To dobra okazja, aby pokazać najbliższym jak ich kochamy oraz troszczymy się o nich, a także przypomnieć zasady bezpiecznych zachowań. Zróbmy to dla siebie, zróbmy to dla swoich bliskich!

Podczas romantycznych randek czy beztroskich spotkań w klubach i na dyskotekach może dochodzić do podejmowania ryzykownych decyzji pod wpływem środków zmieniających świadomość w połączeniu z dobrą zabawą, alkoholem lub lekami, co może mieć nieodwracalne konsekwencje takich nieprzemyślanych działań dlatego

Pilnuj swojego drinka!

Poszukiwanie nowych doznań, często łączy się również z poznawaniem zakazanych substancji, które zmieniają postrzeganie, przesuwają lub eliminują wewnętrzne granice, doprowadzają do niebezpiecznych sytuacji, są też środkiem stosowanym w celu przemocy seksualnej np. tzw. pigułka gwałtu. Przede wszystkim nie należy zostawiać niedopitych napojów, na imprezy chodzić ze znajomymi i nie przyjmować drinków od nowo poznanych osób. Ryzykowne zachowania prowadzą często do poczucia winy i wstydu, co stanowi dla wielu osób dodatkowe obciążenie psychiczne.

Nie eksperymentuj z narkotykami i dopalaczami!

Przyjmowanie środków zmieniających świadomość, których skład nie jest do końca znany w połączeniu z alkoholem, niejednokrotnie prowadzi do poważnych konsekwencji zdrowotnych a nawet do uzależnienia. Również choroby przenoszone drogą płciową, także nieuleczalne jak HIV/AIDS, zaburzenia płodności czy choroby serca, to możliwe konsekwencje niekontrolowanego zażywania substancji niedozwolonych.

Nie daj się okraść!

Brak należytej uwagi lub chwilowa nieobecność spowodowana dobrą zabawą może skutkować kradzieżą rzeczy narażając nas na straty finansowe oraz nieprzyjemne sytuacje związane z utrata dokumentów. Dlatego przebywając w lokalu należy pamiętać, że odpowiadamy za swoją własność, rzeczy zostawmy w szatni lub miejmy je cały czas na oku. Zastanówmy się czy wszystkie cenne rzeczy, które zabieramy na imprezę są niezbędne, w tym komplet dokumentów osobistych, droga biżuteria, karty kredytowe oraz gotówka.

Również nieznajomym nie przekazujmy za wiele informacji o sobie, nie podawajmy adresu, miejsca pracy czy swojego planu dnia, chroniąc t ten sposób prywatne informacje i dane osobowe.

Dbajmy o siebie wzajemnie nie tylko podczas Walentynek, ale również na co dzień, bacznie obserwując współczesną, dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość i towarzyszące jej coraz to nowe zagrożenia.

Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo!

(mw/ Biuro Ruchu Drogowego KGP, Biuro Prewencji KGP) źródło: http://www.policja.pl/