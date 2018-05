Wały z nowym sprzętem

Zakup pływającego pomostu, sprzętu pływającego i urządzeń rekreacyjnych do Ośrodka Wypoczynkowo- Rekreacyjnego Wały we wsi Wały- to nazwa projektu, na który gmina Brzeg Dolny otrzyma wsparcie finansowe.



Nasza gmina jest jedną spośród 22, które zrealizują projekt w ramach wojewódzkiego konkursu. Celem projektu jest rozbudowa i doposażenie ośrodka Wały w sprzęt pływający i urządzenia rekreacyjne dla osób chcących aktywnie spędzać czas nad wodą.

Na dotacji skorzysta także Klub Żeglarski Energetyk, który będzie mógł korzystać w celach szkoleniowych z nowoczesnego pływającego pomostu.