Wielkanocny pasztet domowy

Składniki: 1 kg mięsa z uda indyka 30 dag wątróbki 50 dag pieczarek jedna cebula bułka lub gruba kromka chleba bezglutenowego ( np. z mąki z siemienia lnianego), łyżka – dwie masła klarowanego do smażenia cebuli 3 jajka 20 cieniutkich plastrów chudego, gotowanego boczku wędzony może zdominować smak potrawy włoszczyzna (2 marchewki, 1 pietruszka, kawałek pora, kawałek selera) przyprawy do wywaru (liść laurowy, kilkanaście ziaren pieprz, 3-4 ziarna ziela angielskiego, sól) przyprawy do pasztetu (imbir, świeżo zmielony pieprz, gałka muszkatołowa).

Wykonanie: przygotować warzywa – obrać, umyć podzielić na części. Mięso umyć. Mięso indyka włożyć do garnka razem z włoszczyzną i przyprawami, zalać wodą (gorącą) i gotować pod przykryciem, na wolnym ogniu 1,5-2 godzin (moje mięso było z kością). Pod koniec gotowania odlać trochę płynu, zalać nim przygotowane wątróbki i gotować 5 minut. Mięso i wątróbkę wystudzić.Cebulę obrać pokroić w półplasterki i usmażyć na maśle. Dodać pokrojone pieczarki i razem z cebulą podsmażyć. Bułkę/chleb namoczyć w wywarze z gotowania mięsa. Mięso, wątróbki, cebulę, pieczarki i bułkę zmielić (najlepiej dwukrotnie). Dodałam do mielenia dwie marchewki i pietruszkę z wywaru, dzięki temu pasztet nie jest suchy, mimo że nie jest z tłustego mięsa. Część pieczarek i wątróbki drobno posiekałam – lubimy takie niegładkie pasztety, ale to kwestia gustu, można zmielić na gładką masę. Do masy dodać jajka, przyprawy (suszony imbir, świeżo startą gałkę muszkatołową, zmielony pieprz i ew. sól) – dobrze wyrobić. Podłużną formę posmarować tłuszczem, wyłożyć plastrami boczku, na to położyć masę pasztetową, wyrównać, przykryć wierzch plastrami boczku. Piec w piekarniku rozgrzanym do 200 °C ok. 1 godziny.Wystawić z piekarnika, przestudzić. Letni wyjąć z formy. Wstawić do lodówki na kilka godzin, wtedy ładnie można pokroić.

Smacznego.