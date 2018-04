Wiosenne akcenty z zagranicy

Polacy mają swojego bociana, a Holendrzy tulipany

Wiosna nastała, przyroda powoli budzi się do życia. W państwie “kwitnących tulipanów” – Holandii, tulipan stanowi jedną z głównych atrakcji i swego rodzaju wizytówkę.

Wioleta, dolnobrzeżanka na co dzień pracująca na giełdzie kwiatowej w Holandii, przyznaje, że okres wczesnowiosenny jest jej ulubionym, ze względu na obecne na każdym kroku piękne kwiaty. Po wielu latach spędzonych na obczyźnie, wciąż fascynuje ją kolorystyka ulic Holandii. – W Polsce tego nie ma, brakuje mi kwiatów – mówi. – Tulipan jest tutaj symbolem nadchodzącej wiosny. Polacy mają swojego bociana, a Holendrzy tulipany (śmiech).

Holandia skupia się głównie na przemyśle kwiatowym. Pola uprawne to w większości plantacje tulipanów, hiacyntów, narcyzów czy gladioli. Nic dziwnego, bowiem tamtejsze tereny są wyjątkowo obfite we florę, a cebulki roślin o wartości setek milionów euro eksportowane na skalę międzynarodową . Gdy termometry wskazują powyżej 15°C, można mówić o oficjalnym rozkwicie tulipanów. Niektóre gatunki nie kwitną jednak w tym samym czasie, ale za umowną jego datę można przyjąć koniec marca/początek kwietnia. Na holenderskim rynku spotkać można wiele odmian od wczesnokwitnących przez papuzie po liliokształtne. Podziwiać je można na corocznie organizowanych paradach kwiatów – Bloemencorso. Kilkanaście ogromnych kwietnych platform w jeden dzień przejeżdża 40-kilometrowy dystans z Nordwijk do Haarlemu, gdzie odbywa się wielki finał wydarzenia.

Nie lada “gratką” dla każdego miłośnika kwiatów i obowiązkowym punktem na mapie, jest również Keukenhof (nid. ogród kuchenny) – jeden z największych i najpiękniejszych na świecie parków z kwiatami cebulkowymi. Stanowi on jedną z głównych atrakcji sezonu wiosennego w Holandii. Otwarty dla zwiedzających na przełomie końca marca i maja, przyciąga tabuny turystów, a bajkowych widoków, kolorów i zapachów w nim nie brakuje. Setki milionów kwiatów, okolicznościowe i tematyczne dekoracje zachęcają miliony osób z każdego zakątka świata (głównie fotografów) do odwiedzenia tego miejsca. Organizowane są nawet wycieczki z zagranicy, dowodząc popularności tego miejsca. Zdecydowanie warto Holandię odwiedzić wiosną.

pcid