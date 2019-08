Wrocław – zamknięty wjazd przez Pełczyńską

Trwa przebudowa ulic Obornickiej, Pełczyńskiej, Zajączkowskiej i Pęgowskiej w kierunku Wrocławiu.



Obecnie zmiany organizacji ruchu dotyczą wjazdu do Wrocławia od Obornik Śląskich. Jest to też trasa często wybierana przez mieszkańców naszego powiatu. Jeśli zdecydują się na podróż tą trasą, będzie zmuszony korzystać z objazdu- na ulicy Pełczyńskiej trzeba będzie skręcić w lewo w ul. Kominiarską, a dalej objazd będzie prowadzić ulicami Miętową i Meliorancką do ulicy Sułowskiej i Żmigrodzkiej. Wyjazd w stronę Obornik będzie na razie jeszcze możliwy ul. Pełczyńską. Przebudowa Pełczyńskiej potrwa rok a następny etap to prace na Obornickiej. Cała przebudowa ma potrwać dwa lata. Koszt inwestycji to około 75.000.000,00 zł.