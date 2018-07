Wypadek w Radeczu i Wińsku!

Niebezpiecznie na drogach

16 lipca doszło do dwóch wypadków. O godz. 17.47 strażacy zostali poinformowani o wypadku samochodu osobowego w Wińsku. Autem podróżowały dwie osoby, do których wezwano pogotowie ratunkowe – mówi st. kpt. Paweł Gibek. W akcji wzięły udział dwa zastępy JRG Wołów. Z kolei w Radeczu doszło do wypadku samochodu osobowego z cysterną. Poszkodowana została kierująca samochodem osobowym. Straty oszacowano na 10 tys. zł. Zadysponowano do akcji o godz. 18.58 JRG Wołów i OSP Brzeg Dolny.