Wyrusz w piłkarską drogę jak Krystian Bielik. Zapisy do Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” przedłużone!

Jubileuszowa XX edycja Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” cieszy się wielką popularnością. W związku z tak dużym zainteresowaniem organizator rozgrywek – Polski Związek Piłki Nożnej wraz ze sponsorem głównym, firmą Tymbark, podjęli decyzję o przedłużeniu zapisów drużyn do 7 października. Wszystko po to, aby dać szansę udziału w wydarzeniu wszystkim chętnym.

Etap zgłoszeń miał zakończyć się 30 września, jednak zainteresowanie XX edycją Turnieju wpłynęło na przedłużenie zapisów o dodatkowy tydzień. Rozgrywki „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” to największy tego typu turniej dla dzieci w Europie. Przez dwadzieścia lat zawody niezwykle się rozwinęły i na stałe wpisały w kalendarz sportowych wydarzeń w Polsce. To na boiskach Turnieju występowało ponad 2 miliony uczestników i uczestniczek, w tym tacy zawodnicy jak Krzysztof Piątek, Arkadiusz Milik, Paulina Dudek czy Bartłomiej Drągowski. Droga, która zaczęła się na podwórkach, zaprowadziła ich do Mediolanu, Neapolu, Paryża i Florencji.

W rozgrywkach udział brał też reprezentant Polski, Krystian Bielik. – Z „Turniejem Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” mam same dobre wspominania. Poznałem tam wielu zawodników. Każdy z nas marzył o tym, żeby grać profesjonalnie w piłkę. Dziś kilku z nas występuje w Lotto Ekstraklasie, kilku za granicą – mówi Krystian Bielik. – Jak najbardziej zachęcam do zgłaszania się do Turnieju. Jeżeli dany piłkarz dobrze się zaprezentuje, to może być w stu procentach pewny, że kluby z Lotto Ekstraklasy się po niego zgłoszą. To Turniej na najwyższym poziomie – dodaje.

Ścieżką przetartą przez reprezentantów Polski mają szansę wyruszyć kolejne dzieci. Turniej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” jest dla jego uczestników swoistą „Ligą Mistrzów”. Już w pierwszych etapach – gminnych i powiatowych, które w całej Polsce rozpoczną się 15 października, nie zabraknie wielkich emocji, efektownych zagrań i pięknych bramek. Następnie najlepsze drużyny spotkają się w finałach wojewódzkich (od 18 marca do 26 kwietnia 2020 r.), których zwycięzcy w kat. U-10 i U-12 zmierzą się w finale ogólnopolskim w Warszawie (29 kwietnia – 2 maja 2020 r.). Nagrodą główną dla najlepszych drużyn dziewcząt i chłopców do lat 10 i 12 będzie wyjazd na czerwcowy mecz reprezentacji Polski oraz spotkanie z piłkarzami i trenerem.

– To, że wzięliśmy udział w takich rozgrywkach pomogło nam rozwijać się nie tylko piłkarsko. Dziewczynki poznały nowe osoby. Zawiązały nowe przyjaźnie. Zobaczyły nowe miejsca. Rozwinęły się nie tylko jako sportowcy, ale też jako ludzie – tłumaczy Natasza Górnicka, była reprezentantka Polski i trenerka Górnika Łęczna. Ten aspekt progresu podkreśla psycholog reprezentacji Polski Damian Salwin. – Nieprawdą jest, że nie gra się o wynik. W piłce nożnej piłkarze wychodzą na boisko, żeby wygrać. W przypadku futbolu dzieci trzeba umieć rozdzielić punktomanie od ducha fair–play. Sport powinien kształtować pozytywną postawę – tłumaczy Salwin. Przykładem takiego rozwoju jest „Zielona Kartka Fair–Play”. W taki sposób podczas Turnieju sędziowie nagradzają młodych adeptów piłki nożnej za wybitnie sportową postawę.

Jak zgłosić drużynę?

Do rozgrywek mogą zgłaszać się szkoły podstawowe, uczniowskie kluby sportowe, kluby sportowe, a także inne organizacje prowadzące działalność sportowo-edukacyjną. Rejestracja drużyn odbywa się za pośrednictwem strony www.zpodworkanastadion.pl. W wydarzeniu mogą wziąć udział zespoły dziewcząt i chłopców do lat 8, 10 i 12.

Aby zgłosić drużynę, należy przejść do formularza rejestracyjnego, klikając w przycisk „Zgłoś drużynę”na stronie www.zpodworkanastadion.pl, a następnie za pośrednictwem portalu „Łączy nas piłka” wypełnić formularz zgłoszeniowy.

W razie pytań pomocy udziela Dział Wsparcia PZPN (tel.: 732 122 222 lub turniej@pzpn.pl). Każde dziecko, które zagra w Turnieju, otrzyma wyjątkowy medal i dyplom. Trenerzy za zgłoszenie drużyn oraz ich poprowadzenie w okresie rozgrywek zostaną nagrodzeni treningowymi gadżetami. W nadchodzących rozgrywkach młodzi piłkarze i piłkarki zagrają w nowych koszulkach. Organizatorem Turnieju jest Polski Związek Piłki Nożnej, sponsorem głównym już od 13 lat firma Tymbark, a sponsorem brązowym od trzech edycji Electrolux. Rozgrywki objęte są Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, a także wsparciem Komitetu Honorowego, na który składają się patronaty Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Zdrowia.

Kontakt z mediami:

Magdalena Gałecka, PZPN, adres e-mail: magdalena.galecka@pzpn.pl, tel. 516 663 204

Dorota Liszka, Tymbark, adres e-mail: d.liszka@maspex.com, tel. 33 870 82 04