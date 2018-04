Z kurierem na Śląsk!

Rozgrywki rodzimej Ekstraklasy wchodzą w swoją końcową fazę. Zespół, z którym sympatyzuje większości kibiców z naszego powiatu, czyli wrocławski Śląsk nie zaliczy kończącego się sezonu do udanych, choć po ostatnich zwycięstwach widmo

degradacji nie zagląda już w oczy Wojskowych.

Nie zmienia to jednak faktu, że do 19 maja walczyć trzeba o każdy punkt, który

może okazać się bezcenny przy końcowych podliczeniach.

Atutem wrocławskich zawodników jest własny obiekt, na którym wprawdzie nie ustrzegli się porażek, ale przed własną

publicznością punktują w miarę systematycznie. Niestety, z frekwencją na trybunach nie jest najlepiej, a drużyna potrzebuje

wsparcia kibiców. Dla wszystkich fanów piłki nożnej mamy 5 podwójnych zaproszeń na każdy z ostatnich trzech spotkań Śląska,

a najbliższe z nich już w poniedziałek (30 kwietnia, godz.18.00) Wojskowi zagrają przeciwko Lechii Gdańsk. Sympatyków obu

klubów łączą przyjacielskie więzy, ale o ligowe oczka piłkarze z całą pewnością walczyć będą z dużym zaangażowaniem i

determinacją. Jeśli nasi Czytelnicy zechcą być – wraz z osobą towarzyszącą, świadkami tego futbolowego spektaklu, serdecznie

zapraszamy już od jutra do redakcji „KG” z aktualnym numerem tygodnika, w celu rezerwacji zaproszenia oraz uzupełnienia

formalności*.

Jeśli zaś nie wszystkim chętnym uda się wyścig po kwietniowe bilety, do zakończenia piłkarskiej rywalizacji w Ekstraklasie będą

oni mieli jeszcze dwie okazje do zdobycia zaproszeń na konfrontacje wrocławian z Pogonią Szczecin (8 maja, godz. 20.30) oraz

Piastem Gliwice (12 maja, godz. 15.30). Zapraszamy do udanej zabawy, a potem do głośnego wspierania piłkarzy Śląska!

* przy dokonaniu rezerwacji zaproszenia należy podać imię i nazwisko oraz numer PESEL swój i osoby towarzyszącej.