Z nowym rokiem, nowy dzień wydań Kuriera Gmin!

Za tydzień Kurier Gmin ukaże się 24 grudnia (poniedziałek). Kolejne wydanie już 3 stycznia – w czwartek. I tak już zostanie. Zaczynamy nowy rok od prezentu dla naszych Czytelników – kalendarza. Razem z gazetą kupicie go 3 stycznia 2019 roku – w CZWARTEK!



Wracamy do naszej tradycji. Kurier Gmin do początku swojego życia wydawniczego, czyli 30 lat temu, sprzedawany był w czwartki. Od nowego roku wracamy do CZWARTKÓW. Będziemy Wam Drodzy Czytelnicy serwować czwartkowe wydania, a w nich jeszcze więcej interwencji, reportaży, historii naszego regionu i tematów z życia wziętych. Czwartek pozwoli nam też wydłużyć cykl sprzedaży, czyli życia gazety. Na weekend dostaniecie porcje interesujących tematów do przeczytania z całego tygodnia, a ci którzy nie zdążą, znajdą jeszcze Kurier Gmin w swoim kiosku przez kolejne trzy dni (poniedziałek, wtorek, środa). I w każdy czwartek zaczniemy wspólnie kolejny tydzień tematami z powiatu wołowskiego.

Jesteśmy jedyną gazetą, która nieustannie wychodzi na terenie powiatu wołowskiego przez 30 lat. Dziękujemy Wam Drodzy Czytelnicy, że z nami jesteście! Od 3 stycznia co czwartek spotkajmy się w naszym kiosku.

Marta Ringart-Orłowska, redaktor naczelna Tygodnika Powiatu Wołowskiego Kurier Gmin