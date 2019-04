Zaakceptuj Twój e-PIT na podatki.gov.pl

Do 30 kwietnia · Pamiętaj! Zostało już tylko parę dni, aby w usłudze Twój e-PIT zaakceptować albo odrzucić PIT za 2018 r. · Jeśli do 30 kwietnia nie zrobisz tego oraz nie rozliczysz się w inny sposób, to uznamy przygotowany dla ciebie e-PIT za złożony. Jeśli do 30 kwietnia nie skorzystasz z usługi Twój e-PIT, tzn. nie zaakceptujesz ani nie odrzucisz przygotowanego dla ciebie PIT-37 lub PIT-38 oraz nie złożysz deklaracji w żaden inny sposób (np. przez e-Deklaracje lub w wersji papierowej w urzędzie skarbowym), to uznamy przygotowany dla ciebie e-PIT za złożony. Znajdziesz go wtedy na podatki.gov.pl w sekcji “Złożone dokumenty”. Jeśli z takiego automatycznie zaakceptowanego zeznania podatkowego będzie wynikać, że masz niedopłatę podatku – to do 31 maja otrzymasz informację o tym z urzędu skarbowego. Będziesz mieć 7 dni od dnia jej doręczenia, aby wpłacić kwotę niedopłaty na konto twojego urzędu skarbowego za pomocą przelewu bankowego lub za pośrednictwem poczty. Numery kont bankowych urzędów skarbowych znajdziesz na stronie podatki.gov.pl Natomiast jeśli z twojego e-PIT-a będzie wynikać nadpłata podatku, to odpowiednią kwotę otrzymasz przelewem na konto bankowe – jeżeli urząd skarbowy posiada numer twojego konta. Jeśli nie posiada, to pieniądze otrzymasz przekazem pocztowym. W tej sytuacji 45-dniowy termin do zwrotu nadpłaty będzie liczony od 1 maja br. Urząd Skarbowy w Wołowie