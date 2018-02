Zagłodzone i chore zwierzęta były przykute łańcuchami! [ ZDJECIA ]

Zagłodzone i chore zwierzęta były przykute łańcuchami do metalowych beczek!

– Otrzymano zgłoszenie o dwóch psach przykutych łańcuchami, podobno żyły tak już kilka lat. Kiedy dojechano na miejsce okazało się, że na posesji znajduje się znacznie więcej zwierząt. Wszystkie one były zagłodzone, chore i zmarznięte. To była bardzo trudna interwencja, która od momentu zgłoszenia do odbioru zwierząt trwała kilkadziesiąt godzin – mówi Grzegorz Bielawski ze Stowarzyszenia „Pogotowie dla Zwierząt”.