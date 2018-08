Zakaz kąpieli na Wałach! Informacje

Zakaz kąpieli na Wałach

Kilka dni temu na bramach ośrodka wypoczynkowego zostały zawieszone tabliczki ostrzegawcze o zakazie kąpieli.



W wodzie pojawiła się bakteria Escherichia Coli. Jest to bakteria “zamieszkująca” nasz układ pokarmowy i dopóki go nie opuści, nie robi nam szkód. Jeśli jednak “wypijemy ją” z zakażoną wodą, raczej nie obejdzie się bez takich dolegliwości jak biegunka, wymioty, bóle głowy, osłabienie. Pałeczki okrężnicy są praktycznie wszędzie. Razem z zanieczyszczeniami do gleby i wody, a stąd już prosta droga do zakażenia.

Jak poinformował nas dyrektor Kompleksu Hotelowo-Sportowego, Janusz Malik ośrodek jest nadal czynny, można na jego terenie grilować, plażować, pograć w siatkówkę, ale do odwołania zarządzenia Sanepidu nie wolno korzystać z kąpieli.

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wołowie, Krystyna Fesz- Chlebowska mówi Kurierowi, że decyzja o zakazie kąpieli wynika z przekroczenia dopuszczalnej ilości bakterii E- coli, a jej obecność jest spowodowana…

