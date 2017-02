Zapraszamy na pielgrzymkę do Huty Pieniackiej

W rocznicę zbrodni w Hucie Pieniackiej, 24 – 26 lutego, zapraszamy Państwa wraz z 27 Wołyńską Dywizją Piechoty Armii Krajowej i Konsulatem Rzeczpospolitej Polskiej we Lwowie na pielgrzymkę na Kresy. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na mszę i uroczyste obchody rocznicy ludobójstwa dokonanego na ludności polskiej przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) i tzw. Ukraińską Powstańczą Armię (UPA) w Hucie Pieniackiej na Kresach Południowo-Wschodnich II RP.

Program:

Lwów, Olesko, Poczajów, Podkamień, Huta Pieniacka

1 dzień (24 lutego, piątek) – Wyjazd z Polski wcześnie rano 24 lutego, planowane na godz. 6.00, przekroczenie granicy z Ukrainą – godz. 12.00. Przyjazd do Lwowa, wieczorne zwiedzanie miasta, wyjazd na Górę Zamkową z Kopcem Unii Lubelskiej, panorama miasta, Teatr Opery i Baletu. Obiadokolacja i nocleg.

2 dzień (25 lutego, sobota) – Śniadanie. Ciąg dalszy zwiedzania miasta – cmentarz Łyczakowski, cmentarz Orląt Lwowskich, lwowska starówka – rynek, katedra, Kaplica Boimów, Dzielnica Ormiańska, Cerkiew Wołoska, spacer Wałami Hetmańskimi pod pomnik Adama Mickiewicza. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

3 dzień (26 lutego, niedziela)- Śniadanie i wyjazd w kierunku Huty Pieniackiej o godz. 7.00. Msza św. z delegacją samorządową z burmistrzem Dariuszem Chmurą w Hucie Pieniackiej. Przejazd malowniczą trasą, podczas której zobaczymy zamek w Olesku – miejsce urodzin Jana III Sobieskiego, (możliwe: Poczajów – zwiedzanie Ławry Poczajowskiej, Krzemieniec – wizyta w muzeum Słowackiego) i powrót do Polski.

Wyjazd w drogę powrotną do Wołowa planowany na godz. 6.00, w poniedziałek, 27 lutego.

Informacje dodatkowe:

– transport autokarem (wpisowe 200 zł)

– 2 noclegi we własnym zakresie w hotelu (do 100 zł za dobę), wyżywienie we własnym zakresie;

– cena nie zawiera: biletów wstępu, lokalnych przewodników;

*Program może ulec zmianie w trakcie pobytu.

Informacje i wpłaty pod nr. telefonu 71 319 79 18 (Redakcja Kuriera Gmin, ul. Zwycięstwa 15, 56-100 Wołów), tel. 608 793 570

27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej, Towarzystwo Miłośników Kultury Kresowej