Zbliża się epidemia grypy!

Prawie 270 tysięcy chorych, z czego ponad 19 tysięcy na Dolnym Śląsku. Najgorsze dopiero przed nami – Grypa zaatakuje u nas najmocniej już za kilka dni.

Szczyt zachorowań na grypę prawdopodobnie nadejdzie na początku marca i wtedy będziemy mogli porównać liczbę zachorowań w tym sezonie do lat ubiegłych.

Na Dolnym Śląsku od 16 do 22 lutego odnotowano 18 173 zachorowań, czyli o tysiąc więcej niż we wcześniejszym tygodniu, od 8 do 15 lutego, oraz o 9 tysięcy mniej niż w okresie 16-22 lutego poprzedniego roku.

Lekarze przypominają, że na grypę może zachorować każdy, również osoby młode i zdrowe. I każdy może mieć powikłania pogrypowe, więc lepiej tej choroby nie lekceważyć.

