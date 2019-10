Zbrodnia nie ma płci. Pomóż złapać groźnego przestępce

Crime has no gender – to kolejna edycja kampanii medialnej: EU Most Wanted – najbardziej poszukiwani przestępcy Europy. Czy kobiety są zdolne do popełniania tak poważnych przestępstw jak mężczyźni? Wizerunki najbardziej poszukiwanych przestępczyń zamieszczone na stronie EU Most Wanted udowadniają, że tak. W nowej kampanii organów ścigania UE wszyscy przestępcy – obu płci – są poszukiwani za najpoważniejsze przestępstwa: takie jak morderstwa, handel narkotykami, oszustwa, kradzież i handel ludźmi. Pomóż wyśledzić te osoby i sprawić, że poniosą odpowiedzialność za swoje czyny. Skontaktuj się z policją.

Czy kobiety są równie zdolne do popełniania poważnych przestępstw jak mężczyźni? Dane na stronie internetowej EUROPOLU- Europe’s Most Wanted, zawierającej wizerunki najniebezpieczniejszych przestępców, dowodzą, że tak. Przestępcy – obu płci – w nowej kampanii medialnej prowadzonej przez organy ścigania UE są poszukiwani za poważne przestępstwa, takie jak zabójstwa, handel narkotykami, handel ludźmi, rozboje, oszustwa. Policjanci zwracają się z prośbą o informacje, które pomogą ich namierzyć i doprowadzić do wzięcia odpowiedzialności za popełnione czyny.

W wielu badaniach próbowano określić rolę płci w przestępczości. Większość z nich skupiała się jednak na płci ofiary, a rzadziej sprawcy. Jednakże w ostatnich dziesięcioleciach liczba kobiet zaangażowanych w działalność przestępczą wzrosła, choć w wolniejszym tempie niż mężczyzn. Jednym z możliwych wyjaśnień tego zjawiska jest fakt, że postęp technologiczny i normy społeczne uwolniły kobiety z domu, zwiększając ich udział w świecie przestępczym.

Ukryte oblicze przestępczości

Państwa członkowskie Unii Europejskiej biorące udział w kampanii wskazały po jednej najbardziej poszukiwanej osobie. To w sumie 22. poszukiwanych. W pierwszej kolejności pojawia się opis przestępstwa. Twarz poszukiwanej osoby jest zasłonięta. Z czasem elementy maski opadają. To odwiedzający stronę www.eumostwanted.eu/crimehasnogender mają odgadnąć płeć przestępcy. Policja ma nadzieję, że w ten sposób więcej osób się zainteresuje i odwiedzi stronę.

Doświadczenie policji pokazało, że im więcej oczu spogląda na poszukiwanych zbiegów, tym większa jest szansa, że ktoś umieści ostatni kawałek układanki, co pozwoli zlokalizować i zatrzymać poszukiwanego. Informacje można przesyłać anonimowo za pośrednictwem strony internetowej lub bezpośrednio do organów ścigania poszukujących zbiegów w danym kraju.

Takie podejście okazało się skuteczne w ciągu ostatnich trzech lat. Po każdej dużej kampanii komunikacyjnej zatrzymano lub samemu się oddało w ręce policji kilku poszukiwanych zbiegów. Wytworzona w ten sposób presja stała się dla nich i ich krewnych zbyt silna. Od czasu uruchomienia projektu zatrzymano w sumie 69 przestępców, którzy pojawili się na stronie. W co najmniej 21 przypadkach było to efektem przekazania organom ścigania informacji za pośrednictwem strony internetowej.

Most Wanted w Europie został zainicjowany przez społeczność ENFAST (skupia zespoły poszukiwawcze organów ścigania krajów UE) w styczniu 2016 r. przy pełnym współudziale Europolu. Wszyscy członkowie ENFAST specjalizują się w lokalizowaniu przestępców, którzy są podejrzani lub zostali skazani za poważne przestępstwa i podlegają europejskim nakazom aresztowania.

Odwiedź stronę www.eumostwanted.eu/crimehasnogender. Może rozpoznasz jednego z najbardziej poszukiwanych zbiegów w Europie, mężczyznę lub kobietę. Możesz pomóc policji w zwiększeniu bezpieczeństwa w Europie. Jeśli posiadasz jakiekolwiek informacje o osobach tam zamieszczonych wypełnij formularz on-line lub zadzwoń pod numer 997.

(KGP / Europol / dm) źródło: www.policja.pl