Zgłaszanie narodzin przez internet – to dziecinnie proste!

Zostaniecie w tym roku rodzicami? W ramach przygotowywania się do tej roli, pamiętajcie, że nie musicie iść do urzędu, by zarejestrować nowego członka rodziny. Możecie to zrobić na www.GOV.PL.

E-usługa, o której mowa działa od 1 czerwca 2018 r. i z miesiąca na miesiąc jest coraz bardziej popularna. Do tej pory z możliwości zarejestrowania dziecka przez internet skorzystało już kilkadziesiąt tysięcy rodzin w Polsce. W sumie zgłoszono tak ponad 70 tysięcy maluchów.

Meldunek i PESEL w pakiecie

Na stronie GOV-u możecie nie tylko zgłosić narodziny dziecka, ale załatwić też kilka innych spraw.

– Na podstawie elektronicznego zgłoszenia kierownik Urzędu Stanu Cywilnego sporządza akt urodzenia oraz inne dokumenty – jeden bezpłatny odpis skrócony aktu urodzenia, powiadomienie o nadaniu numeru PESEL i – jeśli maluch został zameldowany – także zaświadczenie o zameldowaniu – tłumaczy minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Wszystkie te dokumenty rodzice mogą dostać drogą elektroniczną. Do wyboru mają także osobisty odbiór na poczcie lub w urzędzie – dodaje szef MC.

WAŻNE! Rodzice mają obowiązek zgłosić narodziny dziecka w ciągu 21 dni od wystawienia karty urodzenia. Kartę urodzenia wystawi upoważniona do tego osoba, która odebrała poród – np. lekarz lub położna. Przekaże ją do Urzędu Stanu Cywilnego (USC) najpóźniej trzy dni od jej wystawienia.

Dziecinnie proste. Jak załatwić formalności przez internet?

Gdy karta urodzenia jest wystawiona i przekazana do USC trzeba zdecydować kto zgłasza dziecko – mama czy tata. Rodzic, który będzie rejestrował malucha powinien mieć profil zaufany, który przyda się też m.in. do złożenia wniosku o 500+, zalogowania się do Internetowego Konta Pacjenta, zainstalowania na smatfonie aplikacji mObywatel, czy też załatwienia wielu innych spraw związanych z pojawieniem się dziecka na świecie.

Wszystkiego o profilu zaufanym można dowiedzieć się na www.pz.gov.pl. Tam też, całkowicie za darmo można go założyć.

Po założeniu profilu zaufanego należy wejść na www.GOV.PL. W prawy górnym rogu strony kliknąć na Mój GOV i zalogować się profilem zaufanym. Po zalogowaniu wybierzcie e-usługę – Zgłoszenie urodzenia dziecka.

Cały proces to tylko pięć kroków:

Krok 1: Oświadczasz, że jesteś rodzicem.

Krok 2: Sprawdzasz poprawność swoich danych oraz wprowadzasz dane drugiego rodzica.

Krok 3: Uzupełniasz dane dziecka.

Krok 4: Wybierasz adres zameldowania dziecka i sposób odbioru dokumentów.

Krok 5: Sprawdzasz wszystkie informacje we wniosku i podpisujesz go profilem zaufanym.

Gotowe.