Złóż życzenia swoim dziadkom

Spraw radość swoim dziadkom i prześlij nam ich zdjęcie z życzeniami z okazji ich święta. A może macie ulubioną wspólną fotografię?:) Wyślijcie ją z imionami dziadków i swoim podpisem za pomocą Facebooka lub na adres redakcja@kuriergmin.pl, a my opublikujemy ją w kolejnym wydaniu naszego Tygodnika. Na życzenia czekamy do poniedziałku do godziny 10.00!