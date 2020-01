Zbliża się Dzień Babci i Dzień Dziadka. Nie zapomnij złożyć życzeń!

Zbliża się święto Babci i Dziadka. W Polsce Dzień Babci obchodzimy 21 stycznia, a Dzień Dziadka 22 stycznia. Z okazji ich święta warto pomyśleć o życzeniach. Nie masz na nie pomysłu? Zobacz nasze propozycje.

***

Od maluszka prosto z serduszka

Okazja nie lada gratka

Pierwsze życzenia dla Babci i Dziadka.

Niech dopisuje Wam zdrowie,

A ja jak urosnę wierszyk Wam opowiem.

***

Kochana Babciu w dniu twojego święta,

życzę byś była zawszę uśmiechnięta

i Ty drogi Dziadku miej uśmiech na twarzy,

niech Ci się spełni wszystko o czym marzysz.

***

Droga Babciu, drogi Dziadku,

Chciałabym wam wręczyć bukiet kwiatków.

Lecz jest styczeń, kwiatków niema,

więc wam składam te życzenia:

zdrowia,szczęścia, pomyślności,

grzecznych wnuków i radości.

***

Kocham mocno Babcię, Dziadka

To nie żarty moi mili

Dzisiaj im życzenia składam

By sto latek jeszcze żyli.

***

W dniu Święta Dziadka i Babci

zamiast poczciwych kapci

od wnuków serdeczne życzenia –

niech się Wam spełnią Wasze marzenia.

***

Los ręką do darów szczodrą

niech szczęścia da Ci kwiat

za Twoje trudy i dobroć,

którą rozjaśniasz świat.

***

Babcia z dziadkiem dziś świętują,

wszystkie dzieci więc pracują

Zetrą kurze w każdym kątku,

przypilnują dziś porządku.

W kuchni błyszczą już talerze,

wnusia babci bluzkę pierze

Wnusio już podaje kapcie,

bardzo Kocha swoja babcię.

Dzisiaj wszystkie smutki precz!

Święto Dziadków ważna rzecz!

***

Pędzą wnuki ulicami

z ogromnymi laurkami.

Te laurki pełne kwiatków

są dla wszystkich babć i dziadków.

A dziadkowie wraz z babciami

już czekają przed domami.

Przez lornetki patrzą w dal

wystrojeni jak na bal.

***

Niechaj dziadzio z babunią tak nam długo żyją,

póki komar i mucha morza nie wypiją.

A ty mucho, ty komarze, pijcie wodę powoli,

niech się dziadzio z babcią nażyją do woli.

***

W dniu Twojego święta, Ukochana Babciu,

Życzę Ci z całego serca zdrowia, szczęścia i pomyślności.

Niech los, co ma najlepszego, ściele Ci pod nogi

I niech Cię otacza radość, a omija smutek.

Tego wszystkiego życzy Ci…

***

Ile gwiazd w wieczornym mroku ponad naszym krajem lśni,

tyle przynieś drogim dziadkom, jasnych i szczęśliwych dni.

***

Ty dziadziuniu dobrze wiesz, czego wnuk ci życzy:

zdrowia, skarbów jakich chcesz, szczęścia i słodyczy.

Niechaj dziadzio mój jedyny żyje długo i przyjemnie,

niech mu w szczęściu mkną godziny i niech ma pociechę ze mnie.

***

Zawsze Dziadziuś o wnuki

Troszczy się, pamięta…

Toż Mu szczęścia i zdrowia

Dziś życzą wnuczęta…

***

Przychodzimy dziś do Ciebie Dziadziu ukochany by Ci

Złożyć w dniu imienin to, co posiadamy.

Serca nasze i myśl szczerą Tobie poświęconą przyjmij

Dar ten który składa Twoich wnuków grono.

***

Dziadku drogi, Dziadku miły,

Cóż Ci wnuczę Twoje powie?

Niech Ci Pan Bóg mnoży siły

Niech Ci dobre daje zdrowie

Żyj w szacunku, czci i chwale

Pośród wnuków swych

***

Kochana Babciu, gdy się zbudziłam

I oczu moich powieki uchyliłam

Promyczek miłości w serduszku zawzięcie,

Wspominał mi ciągle o Twoim święcie.

Życzę Ci Babciu zdrowia dobrego,

Gdyż skarbu lepszego nie znam od tego.

Miłość ma również wielkie znaczenie,

Tej jednak doznasz na pewno ode mnie.

Bądź zatem zdrowa i bardzo szczęśliwa,

A naszej miłości niech w sercach przybywa.

Kochać Cię będę i kochać nie przestanę,

Bo wiem że od Ciebie to samo dostanę

***

Życzę Tobie, Babciu miła,

byś zawsze w życiu szczęśliwa była.

Życzę Ci, Babuniu, życia najdłuższego,

pociechy, szczęścia i zdrowia dobrego!

***

Babcie bywają różne, lecz każda pamięta,

że jednakowo zawsze kochają wnuczęta.

To samo je cieszy, to samo raduje:

nasz pocałunek, uśmiech, słowo… Dziękuję!

***

Kto mnie może kochać więcej?

Zmarznę-grzejesz moje ręce

Zszywasz spodnie, budzisz rano

Miód smarujesz mi na chlebie

Ty mnie kochasz –a ja babciu

Bardzo ,bardzo kocham Ciebie.

***

W dniu Twojego święta

chciałam Ci powiedzieć,

że Ty jesteś dla mnie

najdroższa pod niebem!

***

Wszystkim Babciom Nowa Jesień

Niech pogodne dni przyniesie.

Bezdeszczowe, bez markotne

Jak w dzienniczkach naszych stopnie.