Życzenia noworoczne 2019/2020. Wybierz i wyślij najbliższym

*Na Nowy Rok 2020 życzę Tobie spokoju, radości, uśmiechu i wszelkiej pomyślności. Obyś w Nowym Roku zdobywał szczyty, zwane sukcesami, i omijał sytuacje, prowadzące do porażki.

*Sylwester jest raz w roku więc życzę Tobie byś bawił się do białego rana z przyjaciółmi, rodziną i osobami bliskimi Twojemu sercu.

*Nadszedł w końcu czas świętowania, dlatego też życzę ci balowania na przyjęciu do samego rana, a w Nowym Roku samych radości: spełniania najskrytszych marzeń, rozwoju zawodowego, poznawania samych wspaniałych i inspirujących ludzi oraz wszystkiego tego co najlepsze. Niech ten Nowy Rok będzie czasem rozwoju osobistego!

*Niech radość, która towarzyszy świętom Bożego Narodzenia nie opuszcza Cię przez cały Nowy Rok, nawet jeśli nie zawsze wszystko ułoży się po Twojej myśli!

*Oby ten nadchodzący nowy rok wlał w Twoje piękne serce dużo spokoju i pogody ducha. Obyś każdego dnia tego nowego roku promieniał taką samą niezwykłą energią, która sprawia, że świat jaśnieje. Kochaj wszystkich i wszystko wokół Ciebie i nie bój się odważnie sięgać po to, co zamierzyłeś. Żyj pełnią życia i śmiej się szczerze.

*Nowy Rok jest czasem początku. Zaczynamy wszystko od nowa. To co stare, mija, zostając za nami wraz z dwunastym wybiciem gongu zegara. Niech 2020 rok przyniesie nadzieję na realną możliwość zmian, na odmianę tego co złe – na lepsze. Niech da ukojenie, siły i miłość. Wszystkiego co dobre i wszystkiego, co potrzebne życzę.

*Na Nowy Rok życzę Ci, aby spełniło się wszystko, o czym sobie tylko zamarzysz. Trzymam kciuki za realizację wszelkich Twych planów, nawet tych najbardziej zwariowanych! Dobrego kontaktu z bliskimi, miłości i wsparcia od nich. Niech każdy dzień będzie dla Ciebie ciekawy i pomyślny. Niech Ci się darzy!