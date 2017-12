Starostwo i Komenda Powiatowa Policji w Wołowie rozdają kamizelki odblaskowe. Wystarczy przyjść do Punktu Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Wołowie, do pokoju numer 5 i ją odebrać. Będą one rozdawane również na drogach naszego powiatu. Czy nasi Czytelnicy noszą odblaski i czy dbają o swoje bezpieczeństwo?Chcesz wiedzieć więcej? …