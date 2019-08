Z sali sądowej: Zatankował diesla benzyną

Był okres przedświąteczny 21 grudnia 2018r. Na stację paliw przy PKS w Wołowie podjechał samochodem Zbigniew K., który zwykle sam tankował, ale tym razem pracownik stacji skierował go do innego dystrybutora. Podjechał, pracownik zatankował, klient zapłacił i odjechał. Dojechał tak swoim dieslem (zatankowanym benzyną), aż do Lubina, i tam auta już nie odpalił.



W Sądzie Rejonowym w Wołowie Zbigniew K., dochodzi swoich praw przeciwko PKS Wołów, którego pracownik zatankował jego auto benzyną. Zeznania prokurenta Czesława S., wskazały, że PKS jest gotów naprawić silnik i wtryski uszkodzone podczas jazdy. Poszkodowanemu wydano nagranie z monitoringu jak tankowano paliwo. Prokurent PKS-u wyjaśnił, że PKS Wołów nie takie uszkodzenia już naprawił w ciągu ostatnich 50 lat. – PKS ma doświadczenie w remoncie silników, ponieważ cały tabor firmy jeździ na ropie – tłumaczył Czesław S. Poszkodowany prowadził przez pewien czas korespondencję z PKS, ale auto oddał do naprawy do firmy BartexPrecyzja przy ul. Rawickiej w Wołowie. Według prokurenta wyliczenia są zawyżone i PKS jest gotów zrobić to na własny koszt w swojej firmie.

Zbigniew K., zarzucał PKS-owi, że nie odpowiadał na jego monity w sprawie naprawy auta. On sam po zauważeniu uszkodzenia silnika i wtryskiwaczy, sprawdził paragon zakupu paliwa i było tam tankowanie benzyną. Poszkodowany chciał, aby jego auto naprawiała firma przy ul. Rawickiej, ponieważ ma do nich zaufanie i zawsze tam naprawia auto. Koszt samych wtryskiwaczy, przepłukanie układu paliwowego, wymiana filtrów, to ponad 20 tys. zł. – Nie mam zaufania do mechaników PKS – wyjaśnił Zbigniew K.

Wojciech R., wskazywał, że PKS chce naprawić auto uszkodzone podczas tankowania, tylko że właściciel nie chce go oddać do naprawy. Dyrektor PKS zakwestionował też wysokość kosztorysu naprawczego. – Wykonujemy podobne usługi, i wiemy że nie da się stwierdzić iż wtryskiwacze są uszkodzone- argumentował

Sąd powołał biegłego, który ma opłacić PKS Wołów. A biegły sądowy ma wskazać jaki powinien być prawidłowy kosztorys napraw wtryskiwaczy i układu paliwowego. Biegły ma też zwrócić uwagę na wymianę układu rozrządu w uszkodzonym aucie.