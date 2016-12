Już jutro prezent z Kurierem! Unikatowy kalendarz dla każdego Czytelnika

Po raz czwarty wydaliśmy kalendarze, które będą darmowym dodatkiem do jutrzejszego wydania Tygodnika Kurier Gmin. Każdy miesiąc obrazuje lokalne wydarzenie artystyczne lub przedstawia nasz krajobraz. W ten sposób utworzyliśmy kalendarium imprez, które zapadły nam w pamięci i które warto promować.



W kalendarzu znalazły się zdjęcia z imprez cyklicznych takich jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy czy dożynki, które są już tradycją każdej z gmin. Pokazaliśmy też wydarzenia, które od niedawna wpisały się w nasz kalendarz artystyczny, czyli Festiwal Koloru w Wińsku. Wśród zdjęć znajduje się też fotografia z inscenizacji oblężenia klasztoru. Imprezę od początku do końca wymyśloną i przygotowaną przez gminę Wołów, mającą na celu popularyzowanie historii i promowanie klasztoru pocysterskiego w Lubiążu. Przedsięwzięcie okazało się strzałem w dziesiątkę. Co roku przyciąga ponad 5 tys. uczestników. Po raz pierwszy zdecydowaliśmy się na publikację krajobrazów, które sfotografował pracownik Nadleśnictwa Wołów. Te piękne miejsca chcemy promować, bo często nie zdajemy sobie sprawy z tego, co nas otacza.

Kalendarze znajdziecie w jutrzejszym wydaniu Kuriera Gmin.