O tym przeczytasz w pierwszym numerze Kuriera Gmin wydanym po nowym roku

50 najbardziej wpływowych osób w powiecie wołowskim

Wpływają na lokalną politykę, a przez to na nasze powiatowe życie. Tworzą, budują, albo niszczą i psują. Jedni dla dobra wspólnego, inni dla własnych korzyści. Oto noworoczna lista najbardziej wpływowych osób 2019 roku w powiecie wołowskim, wytypowanych przez dziennikarzy Kuriera Gmin.

Kogo “wkurzają” dolnobrzescy działacze pro-life i jak bardzo

– Najbardziej antylajfowa jest dolnobrzeska Lewica, która skierowała skargi na księdza Andrzeja Sycza z Brzegu Dolnego. Drastyczne zdjęcia zasłaniają własnymi hasłami. Zdarzają się też zdecydowane reakcje – jak niszczenie banerów – mówią młodzi działacze, którzy wyszli na ulicę pikietować w sprawie aborcji.

Chemikalia z Brzegu Dolnego służyły w międzynarodowym narkobiznesie

Ilości narkotyków, które wystarczyły by dla całej Unii Europejskiej. Szef gangu z Hiszpanii i działania na terenie kilku krajów. Niestety, to nie fabuła serialu telewizyjnego. To działo się naprawdę i to na terenie też naszego powiatu.

Nowe fakty w sprawie służby zdrowia. Są szokujące

W budynku wołowskiego szpitala miałby powstać prywatnych zakład opiekuńczo-leczniczy głównie dla osób starszych oraz rehabilitacja. Izba przyjęć miałaby zostać zlikwidowana. Z przychodni mają zniknąć poradnie: onkologiczna, zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień. Najpierw do starego budynku w Brzegu Dolnym, na chirurgię, miałby zostać przeniesiony wołowski oddział wewnętrzny. A kiedyś, jeśli będą pieniądze, miałby powstać nowy pawilon szpitalny przy dolnobrzeskiej przychodni.

Wołów szykuje się do budowy wiaduktu kolejowego

Rozmowa z Dariuszem Chmurą, burmistrzem Wołowa

– Panie burmistrz w budżecie na 2020 rok gminy Wołów został wpisany do realizacji wiadukt. Jaka jest szansa na jego budowę? Jeszcze kilka lat temu ta inwestycja była w sferze marzeń Wołowa?

– Marzenia się spełniają…W zakresie samego miasta pięknie dziś wygląda ul. Przechodnia, urokliwa Aleja Obrońców Lwowa, Dworzec PKP i całe jego otoczenie, ul.Władysława Sikorskiego czy też kompleksowo przebudowany Krzywy Wołów. Wiele dróg zrobiliśmy poza centrum, ale niestety wiele jeszcze jest do remontu. Na obszarach wiejskich znacznie więcej wykonaliśmy dróg i zadań kanalizacyjnych, ale tu jeszcze mamy wiele do zrobienia.

Więcej tutaj -> Kurier Gmin nr 1

W Wińsku wybudują: drogi, żłobki i place zabaw

Wińsko w nowym roku stawia na remonty dróg i…na najmłodszych mieszkańców. Będą żłobki, a wiele miejscowości dostanie nowe place zabaw. Co jeszcze ma być zrobione?