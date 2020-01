O tym się mówi w powiecie

Kolejne zwolnienia w służbie zdrowia. Oddział położniczy ostatecznie zamknięty

Oddział położniczo-ginekologiczny w Brzegu Dolnym został zamknięty, chociaż burmistrz brzegu Dolnego na swoim profilu na Facebooku uspakajał mieszkańców, że to tylko chwilowe zawieszenie. Co dalej z oddziałem chirurgicznym? Więcej tutaj -> Kurier Gmin nr 2

Mieszkańcy Lubina powiedzą czy chcą przyjąć Wińsko

Mieszkańcy powiatu lubińskiego od 7 stycznia decydują czy chcą aby gmina Wińsko powiększyła ich samorząd. Starosta Adam Myrda ich zachęca, bo liczy na większe wpływy do budżetu. Za przejściem do Lubina zagłosowały w Wińsku 733 osoby na 6797 uprawnionych. Więcej tutaj -> Kurier Gmin nr 2

Czy będzie można pić alkohol nad Juszką?

Miejsce bez zakazu spożywania alkoholu w Wołowie? To możliwie. O ile mieszkańcy gminy się na to zgodzą. Rozpoczęły się konsultacje społeczne właśnie w tej sprawie. Więcej tutaj -> Kurier Gmin nr 2

Kłótnie radnych o służbę zdrowia. Nowe pomysły na szpital

Czy jest jeszcze szansa, aby oddział wewnętrzny szpitala pozostał w Wołowie? Czy możliwe jest, aby to do wołowskiego budynku a nie do dolnobrzeskiej przychodni dobudować nowy pawilon? Czy lubiąska przychodnia stanie się też częścią Powiatowego Centrum Medycznego? Podczas ostatniej sesji rady powiatu kłócili się o to radni. Było gorąco i padały wzajemne oskarżenia. Więcej tutaj -> Kurier Gmin nr 2

Uważaj! Złodzieje aut grasują w powiecie

W ostatnim czasie na terenie powiatu wołowskiego zginęło kilka pojazdów. Sprawdziliśmy policyjne statystyki i zapytaliśmy, jak uniknąć kradzieży. Więcej tutaj -> Kurier Gmin nr 2

➡️📰ℹ️Najświeższe wydanie Kuriera Gmin, do pobrania na eprasie, papierowe wydanie do kupienia w twoim kiosku.

Link do eprasy ➡️ https://eprasa.pl/news/kurier-gmin