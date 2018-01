Syn staje w obronie matki !!! Przemoc piętnem od dzieciństwa

Gdy w rodzinie występuje przemoc, nigdy nie dotyka jednej osoby. Jeśli w domu są dzieci, cierpią tak samo jak osoby dorosłe. W dzisiejszym numerze w kolejnym cyklu artykułów o przemocy wobec kobiet, przedstawimy sylwetkę Oli i jej syna Pawła.



Ola ma 45 lat, wraz z mężem i synem mieszkają na wsi w domu po rodzicach męża. Mąż Oli, Jarek jest rolnikiem, syn Paweł chodzi do piątej klasy szkoły podstawowej. Zwykła rodzina, spokojna- tak pewnie myślą sąsiedzi. Ot, czasem jak Jarek wypije to słychać awantury, ale to normalne, u każdego się zdarza, a jeszcze po wódce…

Czarna kropka na ręce sygnalizuje profesjonalistom, że podlegasz zagrożeniu z powodu trwającej przemocy domowej, i że potrzebujesz pomocy, lecz nie możesz o nią poprosić, ponieważ twój oprawca obserwuje każdy twój ruch. W 24 godziny kampanii udało się dotrzeć do ponad 6000 osób z całego świata, i pomóc 6 kobietom

