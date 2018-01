Do Mojęcic rowerem poprzez las

Ruszyli z budową trasy rowerowej

Budowa ścieżki rozpoczęła się przy ul. Zaułek Zielony w okolicy Zespołu Szkół Społecznych. W tym roku gmina Wołów dostała 3,5 mln zł dotacji na ich budowę.

Przypomnijmy, że cały projekt autostrady rowerowej, w budowie której uczestniczy gmina Wołów ma połączyć gminy Prusice, Żmigród, Oborniki Śląskie, Wisznię Małą oraz Milicz. Koniec projektu zaplanowano na 2020 rok.

W tym roku Wołów chce połączyć ścieżką rowerową Wołów i Mojęcice, kolejnym etapem będzie ścieżka z Mojęcic do Lubiąża. Pierwszy etap ma zostać zakończony do lipca 2018 roku, a wartość tego zadania przekracza 3 mln zł, z czego 84 % tej kwoty finansowane jest z środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Wkład gminy to zaledwie 486 861,00 zł