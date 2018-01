Jakie kary grożą za nielegalne zatrudnianie cudzoziemca

Cudzoziemiec pracujący niezgodnie z przepisami polskiego prawa narażony jest na karę w wysokości nie niższej niż 1000 zł oraz otrzymanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu do macierzystego miejsca pochodzenia.

PRACODAWCA ZAPŁACI WIĘCEJ NIŻ SAM CUDZOZIEMIEC!

Kara dla pracodawcy nielegalnie zatrudniającego cudzoziemca jest już nieco wyższa, bo grozi za to grzywna nie niższa niż 3000 zł.

Jeżeli jednak pracodawca wprowadza cudzoziemca w błąd, wykorzystuje zależność służbową lub niezdolność do należytego pojmowania i tym działaniem doprowadza cudzoziemca do nielegalnego wykonywania pracy grzywna może wynieść do 10.000 zł.

Dowiedz się więcej…