Nie wiedziałam, że żyję ze sprawcą przemocy

Brzeg Dolny: Przemoc wobec kobiet niejedno ma imię

Dziś kolejna historia kobiety zmagającej się z agresją swojego partnera. Poświęć chwilę jej zwierzeniom, być może ty jesteś w podobnej sytuacji. Być może twoja mama, siostra, córka, przyjaciółka odnajdą w tej historii wspólny pierwiastek i zrobią krok do przodu, aby zmienić swoje życie.



Natalia jest wykształconą, pewną siebie kobietą. Zadbana, z nienaganną figurą, dobrze zarabia w korporacji. Jeździ niezłym samochodem, zna trzy języki. Wraz z mężem posiada grono znajomych, którym także w życiu się poszczęściło. Wspólne wakacje, ferie, święta, zazwyczaj w drogich kurortach na całym świecie. Bajka. Tak też Natalia myślała o swoim życiu. Coś jednak nurtowało ją, szczególnie gdy znajoma, podczas imprezy, po kilku drinkach zapytała Natalię, czy lubi być tak poniżana przez męża. Sęk w tym, że Natalia nie czuła się poniżana. No, czasem mąż przy znajomych nazwał ją kretynką lub wywracał oczami gdy o czymś opowiadała. Często też przerywał, chyba specjalnie, aby nie była w centrum zainteresowania. I tak Natalia zaczęła analizować pewne sytuacje.

Znajoma w przypływie szczerości zapytała, czy Tomasz ją bije. Zaprzeczyła. Ale przed oczami zaraz przeleciały jej chwile, gdy mąż uderzył ją, kilkanaście razy w ciągu trwania małżeństwa. Ot, zwykłe kłótnie- tak Natalia zwykle tłumaczyła te zachowania. Tomasz jest czasem nerwowy, choć w towarzystwie tego nie pokazuje. Wygadany, uśmiechnięty, rozrywkowy. A te chwile kiedy ją bił? Najczęściej zdarzały się podczas kłótni, wymiany zdań, w której Natalia chciała przedstawić swoje racje. Tomasz wtedy nie krzyczał, patrzył tymi zimnymi, stalowymi oczyma i uderzał. Potem mówił, że ma zapamiętać, iż z nim nie ma dyskusji.

Kiedyś zamknął ją w domu, ponoć przypadkiem

Na trzy dni. A jej klucze zabrał, niby niechcący. Nie tłumaczył się jej z tego za bardzo, ot, zapomniał, a że wyleciał na konferencję to przecież nie mógł nic zrobić.

Kiedyś, gdy wracali od znajomych, posprzeczali się o to, że Natalia przy nich nie chciała zgodzić się z mężem, a nawet lekko go ośmieszyła. Tomasz był z tego powodu bardzo zły, więc ją musiał ukarać. Zatrzymał się na jezdni, daleko od jakiejkolwiek miejscowości, wśród lasów, zgasił światła w aucie i swoim spokojnym głosem poinformował Natalię, że teraz będą czekać na jakieś auto, które nie zauważy ich tak szybko. Natalia dostała ataku histerii, prosiła, błagała, krzyczała. Mąż włączył silnik i ruszył gdy przeprosiła go za swoje zachowanie i obiecała poprawę. Jeszcze po tym zdarzeniu nie myślała o sobie, jako o ofierze przemocy. Przecież takie rzeczy nie zdarzają się u nich codziennie. Poza tym ona z Tomaszem nie są patologią. Mają super stanowiska, robią karierę, nie mają nałogów. Po prostu mąż czasem ma gorszy dzień, a ona go prowokuje.

Słowa koleżanki na imprezie zasiały w niej ziarno niepokoju. Zaczęła czytać o przemocy. Zaczęła odczuwać dyskomfort, gdy mąż ośmieszał ją przy ludziach, chciała stawiać mu granice, ale nie potrafiła mu się całkiem przeciwstawić.

W Internecie znalazła numer do psychoterapeuty, zadzwoniła, umówiła się na spotkanie. Na początku milczała, zastanawiała się co w ogóle przyszło jej do głowy, przecież jej małżeństwo ma tylko jakąś tam wadę.

Potem było jeszcze kilka spotkań. O żadnym nie powiedziała mężowi. Zaufała specjaliście, uwierzyła, że to nie z nią jest problem. Chciała ratować swoje małżeństwo, a jednocześnie chciała uciekać jak najdalej.

Przeprowadziła z mężem poważną rozmowę, powiedziała o swoich odczuciach, o strachu. O tym, że nigdy więcej nie pozwoli sobie na upokarzanie, bicie, zastraszanie. Mąż początkowo milczał, pierwszy raz widział ją taką zdecydowaną, mocną. Potem zaczął krzyczeć, spakował się i wyszedł. Nie było go kilka dni. Wrócił i prosił o wybaczenie. Zdecydował się na terapię indywidualną, a następnie na terapię dla małżeństw.

Natalia dała mężowi szansę, oboje są pod opieką terapeutyczną.