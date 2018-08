Już nie LINPAC, tylko Klöckner Pentaplast („KP”)

Na budynkach zakładu produkującego tacki do żywności w Bukowicach pojawiło się nowe logo. Pracownicy LINPAC-u dołączą do międzynarodowej grupy, która ma swoje zakłady w 18 krajach na świecie.

W 2017 roku właściciele firmy Klockner Pentaplast (kp) i Linpac podjęli decyzję o połączeniu aktywów w branży opakowaniowej poprzez akwizycję firmy Linpac przez KP, co pozwoliło osiągnąć pozycję światowego lidera w produkcji folii plastikowych stosowanych w opakowaniach podstawowych środków farmaceutycznych, żywności, elektroniki, urządzeń medycznych, a także służących do zastosowań konsumenckich, drukarskich i specjalistycznych.

Co na tej zmianie zyskają pracownicy firmy LINPAC?

Fuzja spółek to nowa perspektywa na rozwój dla fabryki w Bukowicach jako jedynego zakładu w regionie Europy Centralnej. To pozwoli oferować nie tylko dotychczasowe produkty wytwarzane przez Linpac, ale również szeroką gamę nowych rozwiązań opakowaniowych. Oznacza to większą skalę inwestycji w rozwój firmy, automatyzację i dodatkowe miejsca pracy.

Firma planuje w Bukowicach unowocześnić wewnętrzną logistykę, zbudować nowy magazyn wysokiego składowania, zainwestować w produkcję opakowań w 100% z odzyskanego materiału oraz rozwinąć się w przemyśle folii, aby dostarczać kompleksowe rozwiązania dla przemysłu spożywczego. Nowa strategia stawia na polepszenie komfortu pracy oraz minimalizowanie prac ręcznych.

KP generuje roczną sprzedaż netto przekraczającą 1,4 miliarda dolarów i jest obecna w osiemnastu krajach na sześciu kontynentach.