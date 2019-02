24. sezon ligi Air Products. Dolnobrzeskie zmagania halowe na półmetku

NA PÓŁMETKU

Po tygodniowej przerwie do rywalizacji o rankingowe punkty przystąpili halowi futboliści z Brzegu Dolnego, którzy podjęli walkę o zwycięstwo w 24.sezonie ligi Air Products. Za nami już 6.seria pojedynków, więc ekipy właśnie minęły półmetek i na tym etapie zmagań bezbłędni pozostają jedynie Spartanie, którzy w ostatnią niedzielę mocno męczyli się jednak w starciu z zawodnikami Air Products. Do ostatniego gwizdka arbitra końcowy rezultat tego pojedynku pozostawał sprawą otwartą, ale ostatecznie o jedno trafienie lepsi okazali się gracze lidera, zachowując w ten sposób status niepokonanego.

Przed ostatnią kolejką goryczy porażki nie zaznali również piłkarze Young Rebels, będący na czele grupy pościgowej za liderem. Do tej pory Buntownicy sprawiali wrażenie solidnej ekipy i trudno było przypuszczać, że mogą mieć problem z pokonaniem raczej przeciętnego zespołu FC GZPW, którego gracze do tej pory nie szaleli na dolnobrzeskim parkiecie, ale widać że schowani w cieniu ciągle czekali na swoją szansę i słabszy dzień wyżej notowanej konkurencji, by w końcu uderzyć. W minioną niedzielę skazany na porażkę zespół bowiem nie tylko zgarną komplet punktów, ale uczynił to w bardzo przekonywującym stylu i z efektownym rezultatem.

W konfrontacji z liderem smak futbolowego niepowodzenia zaznali Herosi, ale mimo tego nie zamierzają oni rezygnować z wyścigu o ostateczne zwycięstwo. Ich spotkanie z rywalami z AA miało bardzo jednostronny przebieg, a głównym bohaterem niedzielnego spektaklu okazał się Ernest Uść, który w tym meczu aż 6 razy wpisał się na listę strzelców.

W grupie pościgowej na dalszych pozycjach mocniej w ostatnią niedzielę nie popracowali zawodnicy KS Brzeg Dolny, tracąc dystans i kolejne punkty w starciu z Bako-Budem. Na usprawiedliwienie zawodników pierwszej z wymienionych ekip należy stwierdzić, że tego dnia rywal był naprawdę bardzo dobrze dysponowany i na podział punktów obie strony solidnie zapracowały.

Takim samym rezultatem zakończyło się także starcie Orłów z AC Pajace, a nieco wcześniej niespodziewanie gładko i wysoko rywali z dolnobrzeskiego KP ograły Bratanki.

Po 6.serii pojedynków z całą pewnością kibice rozgrywek nie mogą narzekać na brak emocji. W grze o najwyższą stawkę wciąż pozostają co najmniej 4 ekipy, co gwarantuje zaciętą rywalizację do samego końca 24.sezonu. Walka toczy się także w bardzo widowiskowym stylu, bez oszczędzania na futbolowej soli, czyli golach, których w ostatniej serii pojedynków obejrzeliśmy w sumie 57, co dało rewelacyjną średnią 9,5 trafienia na konfrontację.

KS BRZEG DOLNY 3 BAKO-BUD 3

Bramki: P. Waigner, Ł. Szeremeta, D. Koreń oraz D. Smoliński, R. Żarczyński, Ł. Leja.

KP BRZEG DOLNY 3 BRATANKI 9

Bramki: K. Krakowiak (2), T. Dziedzicki oraz D. Wróbel (4), K. Sadowski (3), M. Wróbel (2).

AC PAJACE 3 ORŁY 3

Bramki: M. Racki (2), K. Baran oraz K. Strzemski (2), K. Podbucki.

SPARTA 1906 5 AIR PRODUCTS 4

Bramki: H. Miara (3), S. Saweczko (2) oraz D. Kokoszka (2), P. Łukojko (2).

AA 4 HEROSI 11

Bramki: M. Hańczyk (4) oraz E. Uść (6), P. Ignasiak (3), K. Dziubiński, K. Praczyk.

YOUNG REBELS 1 FC GZPW 8

Bramki: S. Radziejewski oraz P. Bobkiewicz (4), R. Pietralik, K. Lipa, T. Klewek, M. Cygan.