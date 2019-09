Start nowego sezonu i poczynania zespołów w klasie A

KLASA A – grupa 1.

Letnie wzmocnienia dodały wiele jakości piłkarskiej ekipie z Orzeszkowa, która w poprzedniej rundzie zamykała wiosenny ranking, ale na starcie nowych rozgrywek zespół Victorii mocno trzyma się ligowego top’u. Tym razem wprawdzie nasza drużyna długo męczyła się z rywalami z Miękini, ale w ostatnich minutach dwa trafienia Kamila Orniackiego sprawiły, że komplet punktów pozostał przy gospodarzach.

Sporo powodów do zadowolenia mają także kibice w Lubiążu, gdyż ich pupile powrócili z kompletem punktów z trudnego terenu w Bogdaszowicach. Ambrozja to drużyna, która pewnie będzie się liczyć w walce o czołowe lokaty, ale w pojedynku z Odrą większość piłkarskich atutów była po stronie przyjezdnych. Dość szybko wynik meczu otworzył Krystian Sawko, który mocno uderzył z rzutu wolnego, a po rykoszecie futbolówka na tyle zmyliła golkipera gospodarzy, że mógł on tylko bezradnie patrzeć, jak ląduje ona w siatce jego bramki. Gospodarze próbowali ruszyć do odrabiania strat, ale szybko nacięli się na kontratak, którego głównym bohaterem był Dawid Szczerba, ogrywając defensorów i bramkarza miejscowych i pewnym uderzeniem podwyższając rezultat. Sportowy pech nie opuszczał piłkarzy Ambrozji do samego końca pierwszej odsłony, gdyż na jej finiszu po dośrodkowaniu z rzutu rożnego obrońca bogdaszowiczan interweniował na tyle fatalnie, że po jego zagraniu futbolówka po raz trzeci zatrzepotała w siatce bramki gospodarzy, w czego rezultacie w dużo lepszych nastrojach na przerwę schodzili piłkarze Odry. Po zmianie stron miejscowym udało się wprawdzie zmniejszyć rozmiary porażki, ale wynik cały czas kontrolowali lubiążanie i zasłużenie zapisali na swoim koncie kolejne zwycięstwo.

Dużym rozczarowaniem na starcie sezonu są wyniki dolnobrzeskiego KP. Przed tygodniem nasz zespół wyraźnie przegrał w Smolcu, a fatalnego wrażenia po meczu otwarcia naszym piłkarzom nie udało się zatrzeć w meczu z wrocławskim Muchoborem, który raczej nie będzie należał do najmocniejszych ekip ligi. Sobotni pojedynek rozpoczął się fatalnie dla gospodarzy, gdyż już w 5.minucie z prowadzenia mogli cieszyć się przyjezdni i mimo, że w kolejnych minutach nasi piłkarze próbowali odwrócić sytuację, to ta zmieniała się tylko na gorsze, w czego rezultacie dolnobrzeska drużyna musiała pogodzić się z kolejną dość wstydliwą porażką.

VICTORIA ORZESZKÓW

– Pogoń Miękinia 2-1 (0-0)

Bramki: K. Orniacki (85’, 87’);

Żółte kartki: K. Orniacki, K. Koroś, K. Mucha, B. Niedzielski, A. Buzdygan;

VICTORIA: M. Matkowski – A. Buzdygan, K. Strzemski, K. Koroś, A. Ulmaniec, B. Niedzielski, K. Szcześniak, D. Adamczak, K. Mucha, K. Podgórski, K. Orniacki.

KP BRZEG DOLNY

– Muchobór Wrocław 0-4 (0-2)

KP: J. Kołodziejczyk – M. Kowalski (46’ W. Lesiewicz), A. Mordarski, J. Iskra (75’ P. Jurków), M. Racki, D. Wielichowski, D. Ciochoń (60’ M. Wapiński), J. Lewański, M. Pomiećko, M. Cygan, K. Zaguła.

Ambrozja Bogdaszowice

– ODRA LUBIĄŻ 1-3 (0-3)

Bramki: K. Sawko (9’), D. Szczerba (23’), Ł. Misiuna (40’-samobójcza);

ODRA: Z. Paciorek (60’ D. Posacki) – J. Szuszfalak, K. Rutowicz, M. Rewak, P. Wanias, K. Sawko, S. Ostapyshen, P. Główka, M. Mostipan (46’ G. Gryzan), Ł. Piskorski (90’ J. Ferenc), D. Szczerba (75’ P. Ryba).

Pozostałe mecze: Porcelana – Zjednoczeni 3-3; Galakticos – Puma 5-0; Spartan – Sokół 0-1; Mechanik II – Osiek 1-1.

KLASA A – Wrocław – 1.grupa 1. Galakticos Solna 2 6 8-0 2. Sokół Smolec 2 6 7-0 3. VICTORIA ORZESZKÓW 2 6 7-3 4. ODRA LUBIĄŻ 2 6 6-3 5. Mechanik II Brzezina 2 4 12-2 6. Zjednoczeni Szczepanów 2 4 7-5 7. Ambrozja Bogdaszowice 2 3 6-5 8. Muchobór Wrocław 2 3 6-5 9. Porcelana Ciechów 2 1 5-8 10. LZS Osiek 2 1 1-4 11. Spartan Marszowice 2 0 2-5 12. Puma Pietrzykowice 2 0 2-8 13. KP BRZEG DOLNY 2 0 0-10 14. Pogoń Miękinia 2 0 2-13

3.kolejka (7-8 września): ODRA – Galakticos Solna (sobota, 16.00); LZS Osiek – VICTORIA (niedziela, 16.00); Pogoń Miękinia – KP (niedziela, 16.00); Spartan – Muchobór; Zjednoczeni – Ambrozja; Sokół – Porcelana; Puma – Mechanik II.

KLASA A – grupa 2.

Na razie nie układa się krzelowskiej drużynie jubileuszowy sezon. Przed tygodniem nie udało się wykorzystać atutu własnego boiska w starciu z korzeńską Orlą, zaś już w piątek z obiektu Komety z kompletem punktów wyjechali piłkarze Iskry Pasikurowice. Rozpoczęło się wprawdzie dużo optymistyczniej, gdyż jako pierwszy na listę strzelców wpisał się Grzegorz Szewczyk i przez długie minuty krzelowianie mogli cieszyć się z prowadzenia. Niestety, sił i koncentracji zabrakło w ostatnim kwadransie, w którym Marek Łukowicz skapitulował dwukrotnie i ponownie nasi piłkarze i ich sympatycy musieli przełknąć gorzką pigułkę porażki.

KOMETA KRZELÓW

– Iskra Pasikurowice 1-2 (1-0)

Bramka: G. Szewczyk (36’);

Żółte kartki: M. Białek, A. Chylak, G. Szewczyk, M. Łukowicz;

KOMETA: M. Łukowicz – B. Przyszlak, B. Nykiel (70’ M. Napora, 80’ M. Zioła), T. Daniel, M. Głaz, P. Białek (32’ A. Chylak, 70’ Ł. Derda), G. Szewczyk, A. Marcinkowski, R. Sawa, D. Chylak, M. Białek.

Pozostałe mecze: Błysk – Sparta 6-1; Zorza – Bór 0-4; Barycz – Łozina 1-2; Dolpasz – Plon 2-7; Orla – Brzeźno 6-2; Burza – Sokół II 6-0.

KLASA A – Wrocław – 2.grupa 1. Burza Godzieszowa 2 6 13-1 2. Orla Korzeńsko 2 6 11-4 3. KS Łozina 2 6 5-3 4. Plon Gądkowice 2 4 8-3 5. Błysk Kuźniczysko 2 4 7-2 6. Bór Oborniki Śl. 2 4 5-1 7. Iskra Pasikurowice 2 4 3-2 8. Sokół II Wielka Lipa 2 3 3-8 9. Barycz Milicz 2 1 4-5 10. Zorza Pęgów 2 1 3-7 11. KOMETA KRZELÓW 2 0 3-7 12. LZS Brzeźno 2 0 4-9 13. Dolpasz Skokowa 2 0 4-10 14. Sparta Skarszyn 2 0 2-13

3.kolejka (8 września): KOMETA – Dolpasz Skokowa (16.00); Sokół II – Błysk; Plon – Burza; Bór – Barycz; Brzeźno – Iskra; Sparta – Zorza; Łozina – Orla.

KLASA B – grupa 1.

Bardzo mocno w swój debiutancki sezon w klasie B weszli piłkarze dolnobrzeskiego KS. Po efektownym triumfie nad starowołowskimi Herosami nasz zespół powrócił z kompletem punktów z trudnego wyjazdu do Kuraszkowa, gdzie jego zawodnicy nie pozostawili złudzeń futbolistom tamtejszego Dębu. Nie zwalniają tempa także piłkarze Sparty Miłcz, którzy w Warzęgowie dość gładko pokonali zespół głębowickiego Zrywu. Kibice Ruchu mogli obejrzeć efektowne zwycięstwo Spartan, ale złe wieści przywieźli ich zawodnicy z Borzęcina, gdzie gospodarze okazali się bezwzględni i bardzo mocno sprawdzili formę warzęgowian, a dla naszego zespołu sprawdzian ten nie wypadł najlepiej. W gminnym derby w Starym Wołowie miejscowi wspólnie z piłkarzami Orkana Mojęcice stworzyli ciekawy futbolowy spektakl, który może nie stał na najwyższym poziomie, ale emocji w nim nie brakowało. Gospodarze dwukrotnie doganiali wynik, ale po drugim trafieniu Henryka Sieradzkiego komplet punktów pojechał do Mojęcic.

KS Piotrkowice

– OLIMPIA GODZIĘCIN 2-2 (1-2)

Bramki: M. Abrahamowicz (25’-samobójcza), Paweł Smoliński (39’);

Żółte kartki: S. Skrzek, M. Faron;

OLIMPIA: K. Mazur – M. Igierski (55’ M. Faron), D. Lipa (50’ A. Lewocki), K. Praczyk, D. Kasprzyk, N. Narmatov, S. Skrzek, T. Borowski, Paweł Smoliński (85’ P. Hawrylczak), K. Lipa, K. Kopczyński.

RUCH WARZĘGOWO

– Orkan Borzęcin 0-7 (0-2)

RUCH: A. Gwiazdowski – D. Morawski, P. Michułka, K. Romanowicz, M. Grzywacz, K. Borosowski, G. Mikołajczyk (46’ T. Kuc), M. Dłużniewski, M. Duda, R. Sobotka (60’ Piotr Miłuch), M. Pawłowicz.

Dąb Kuraszków

– KS BRZEG DOLNY 1-5 (0-3)

Bramki: M. Skoczeń (14’), S. Radziejewski (28’, 43’), D. Stawiski (82’), M. Sierota (87’);

KS: S. Siwek (60’ B. Malewicz) – P. Gołubców (65’ M. Sierota), M. Maćkowiak, R. Gierczyk, S. Węglarz (46’ A. Gregoraszczuk), D. Stawiski, M. Kowal (67’ D. Jóźwik), D. Skoczeń, Ł. Radzijewski, G. Socha (53’ A. Kuzaj), S. Radziejewski (75’ A. Juwa).

HEROSI STARY WOŁÓW

– ORKAN MOJĘCICE 2-3 (1-1)

Bramki: B. Goch (29’), R. Żarczyński (70’) oraz H. Sieradzki (16’, 82’), S. Raczak (65’);

HEROSI: M. Dudek – K. Dembowski, K. Dziubiński, K. Ignasiak (46’ M. Idczak), M. Dziubiński, J. Czekański (55’ D. Gajewski), R. Pietralik, H. Walichnowski, B. Goch (60’ D. Idczak), I. Pawłowski (80’ R. Szymczyszyn), R. Żarczyński;

ORKAN: A. Mirecki – E. Halczuk, P. Punda (80’ K. Punda), M. Wróbel, K. Winiarczyk (46’ K. Madej), S. Przydatek (75’ B. Romaniuk), P. Wielowski (82’ D. Przybylski), K. Lickiewicz, S. Raczak (66’ J. Ziółkowski), H. Sieradzki, A. Pietrzyk (46’ P. Gołecki).

ZRYW GŁĘBOWICE

– SPARTA MIŁCZ 1-6 (0-4)

Bramki: J. Książkiewicz (77’) oraz K. Jelec (23’, 34’, 41’), M. Malinowski (44’), M. Socha (70’), P. Cieśliński (71’);

Żółte kartki: M. Malinowski, S. Pęcherski, P. Cieśliński;

ZRYW: M. Krajka – K. Hukiewicz, J. Kowal, J. Łata, M. Kuczyński, G. Bronik, A. Czuchajewski, M. Gajewski, M. Maślejak, J. Książkiewicz, Ł. Maślejak;

SPARTA: W. Pelikan – S. Pęcherski (47’ P. Cieśliński), M. Hańczyk, M. Kaniecki (61’ M. Socha), K. Stefanowski, D. Stróżyński, P. Matusiewicz (64’ A. Korcz), P. Hryszkiewicz, M. Malinowski, P. Kozak (55’ R. Pietras), K. Jelec.

Pozostałe mecze: Avia – Paniowice 4-2; Lech – Odra 2-3.

KLASA A – Wrocław – 2.grupa 1. KS BRZEG DOLNY 2 6 16-1 2. Avia Ozorowice 2 6 13-5 3. SPARTA MIŁCZ 2 6 8-2 4. KS Piotrkowice 2 4 8-4 5. OLIMPIA GODZIĘCIN 2 4 4-3 6. Odra Uraz 2 4 4-3 7. Orkan Borzęcin 2 3 9-6 8. RUCH WARZĘGOWO 2 3 4-7 9. ORKAN MOJĘCICE 2 3 3-6 10. LKS Paniowice 2 1 3-5 11. Lech Barkowo 2 0 3-5 12. Dąb Kuraszków 2 0 2-7 13. ZRYW GŁĘBOWICE 2 0 4-15 14. HEROSI STARY WOŁÓW 2 0 2-14

3.kolejka (8 września): OLIMPIA – RUCH (11.00); SPARTA – Avia Ozorowice (14.00); Orkan Borzęcin – HEROSI (14.00); ORKAN – Dąb Kuraszków (16.00); BRZEG DOLNY – ZRYW (16.00); Paniowice – Lech; Odra – Piotrkowice.

1. LIGA OLDBOY’S

Po wyjeździe i remisie w Jaszowicach (2-2) weterani spod szyldu Olimpii Godzięcin stoczyli pojedynek przed własną publicznością, w którym zmierzyli się z LOTOS Gaj Oławski. Mecz długo trzymał w napięciu, gdyż żadnej ze stron nie udało się na tyle zdominować rywala, aby mocniej zbliżyć się do końcowego zwycięstwa. Nasz zespół wprawdzie dość szybko objął prowadzenie, ale później do głosu doszli goście i na przerwę obie strony schodziły przy remisowym rezultacie. Po wznowieniu gry celnym uderzeniem z rzutu wolnego popisał się Piotr Bolkowski i to było trafienie, które złamało opór rywali. Po tym wydarzeniu kolejne skuteczne ataki Olimpijczyków kończyły się bramkową zdobyczą i choć końcowy wynik nie pozostawia wątpliwości, to jednak nasz zespół musiał mocno pracować na to zwycięstwo.

OLIMPIA GODZIĘCIN

– LOTOS Gaj Oławski 6-2 (2-2)

Bramki: P. Bolkowski (13’, 46’), T. Woś (22’, 55’), M. Kudryński (62’, 66’);

OLIMPIA: K. Tyszkowski – A. Łubkowski, K. Kubasiak, P. Biernacki, P. Tkaczyk, K. Dmytrów, P. Bolkowski, M. Olszewski, R. Szmyd, T. Woś, S. Skrzek – M. Kudryński, B. Wlaźlak, D. Kokoszka, J. Drężek.

1.LIGA OLDBOY’S – Wrocław 1. Śląsk Wrocław 2 6 7-1 2. Oldboy Brożec 2 6 5-3 3. OLIMPIA GODZIĘCIN 2 4 8-4 4. PKS Łany 2 4 3-2 5. Moto-Jelcz Oława 2 3 8-5 6. LOTOS Gaj Oławski 2 3 4-6 7. Pogoń Oleśnica 2 2 2-2 8. Polar Wrocław 2 1 1-2 9. Muchobór Wrocław 2 1 1-3 10. Polonia Jaszowice 2 1 4-8 11. Orla Wąsosz 2 1 1-6 12. Sycowski KS Pogoń 2 0 1-3

3.kolejka (9 września, g.17.30): Orla Wąsosz – OLIMPIA.