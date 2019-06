Awanse do klasy A

W minioną niedzielę awans do klasy A zapewnili sobie piłkarze krzelowskiej Komety, którzy na własnym boisku nie pozostawili wątpliwości rywalom z Piotrkowic. Wprawdzie z pościgu za naszym zespołem ciągle nie rezygnują futboliści Sokoła II Wielka Lipa, ale na finiszu rozgrywek nie mają już szans na objęcie przodownictwa w rankingu, więc w przyszłym sezonie będziemy oglądać podopiecznych grającego trenera Grzegorza Szewczyka na wyższym szczeblu futbolowych zmagań, na którym w miniony weekend naszym reprezentantom nie wiodło się najlepiej. Pierwszą odsłonę pojedynku w Miękini zupełnie przespali zawodnicy lubiąskiej Odry, w czego rezultacie na przerwę nasz zespół schodził z trzybramkowym deficytem. Po zmianie stron goście wprawdzie ruszyli do odrabiania strat, ale mimo zdecydowanie lepszej gry komplet punktów pozostał przy Pogoni. Siły na niedzielną konfrontację z obornickim liderem zbierają futboliści KP Brzeg Dolny, ale ich konfrontacja z rankingowym outsiderem z Białkowa nie napawa wielkim optymizmem. Nasz zespół oczywiście stać na odegranie ważnej roli – szkoda, że nie głównej – w walce o awans, ale tylko remis z Czarnymi to z całą pewnością spore rozczarowanie. Do porażek Victorii Orzeszków zdążyliśmy się tej wiosny przyzwyczaić, ale rozmiary niepowodzenia w Brzezinie w starciu z co najwyżej przeciętnymi rezerwami tamtejszego Mechanika są jednak zbyt duże.

Świadkami ciekawego widowiska byli kibice w Głębowicach, gdzie powiatowe derby z godzięcicką Olimpią znakomicie rozpoczęli gracze tamtejszego Zrywu, gdyż za sprawą trafienia Dariusza Gajewskiego szybko wysunęli się na prowadzenie. W drugiej odsłonie mocniej futbolowy głos zabrali jednak goście i ostatecznie to oni zeszli z murawy jako zwycięzcy. Wysoką formę potwierdziły w niedzielę ekipy z Miłcza i Warzęgowa, a do dyspozycji z poprzednich rozgrywek zdają się wracać starowołowscy Herosi, którzy na własnym boisku postawili się solidnej ekipie z Borzęcina.

KLASA A

Pogoń Miękinia

– ODRA LUBIĄŻ 5-4 (3-0)

Bramka: J. Szuszfalak (60’), Ł. Piskorski (70’, 80’), K. Sawko (+90’);

Żółta kartka: A. Główka;

ODRA: D. Posacki – J. Szuszfalak, M. Rewak, K. Sawko, K. Sołowski (46’ P. Główka), K. Kupiec, P. Wanias (46’ M. Główka), G. Gryzan (75’ P. Płaszczyński), Ł. Piskorski, A. Główka, D. Szczerba.

KP BRZEG DOLNY

– Czarni Białków 3-3 (0-2)

Bramki: H. Skrzek (54′), T. Woś (70′), M. Racki (80’);

Żółta kartka: W. Lesiewicz;

KP: J. Kołodziejczyk – M. Kowalski, T. Woś, D. Wielichowski, M. Racki, D. Ciochoń (35’ J. Iskra), D. Bąkowicz (46’ W. Lesiewicz), J. Mazur, M. Cygan (75’ M. Pomiećko), H. Skrzek, R. Konieczny (46’ P. Bobkiewicz).

Mechanik II Brzezina

– VICTORIA ORZESZKÓW 8-1 (3-1)

Bramka: K. Miłkowski (36′);

Żółta kartka: M. Czochara;

VICTORIA: Z. Paciorek – K. Strzemski, A. Ulmaniec, M. Czochara, A. Buzdygan, M. Kaniecki, D. Adamczak, M. Rzepka, K. Miłkowski, D. Sareło, K. Orniacki.

Pozostałe wyniki: Orzeł – Dolpasz 0-3; Zorza – Malczyce 1-2; Brzeźno – Zjednoczeni 3-5; Bór – Orla 5-0.

Klasa A – WROCŁAW – gr. 1 1. Bór Oborniki Śl. 24 58 87-26 2. Odra Malczyce 24 57 72-30 3. KP BRZEG DOLNY 24 47 53-33 4. ODRA LUBIĄŻ 24 44 48-29 5. Zjednoczeni Szczepanów 24 41 61-38 6. Pogoń Miękinia 24 40 53-57 7. Orla Korzeńsko 24 36 66-62 8. VICTORIA ORZESZKÓW 24 34 57-64 9. Zorza Pęgów 24 25 30-48 10. Dolpasz Skokowa 24 24 31-61 11. Mechanik II Brzezina 24 23 47-50 12. LZS Brzeźno 24 18 32-64 13. Czarni Białków 24 18 38-71 14. Orzeł Bukówek 24 14 29-73

25.kolejka (16 czerwca): ODRA – Zorza Pęgów (g.11.00); KP – Bór Oborniki Śl. (g.11.00); VICTORIA – Pogoń Miękinia (g.12.00); Dolpasz – Brzeźno; Czarni – Orzeł; Zjednoczeni – Mechanik II; Malczyce – Orla.

KLASA B

KOMETA KRZELÓW

– KS Piotrkowice 7-1 (3-0)

Bramki: M. Białek (5’), G. Szewczyk (14′, 39’), M. Maślejak (73’), A. Marcinkowski (83’), K. Borowski (86’), L. Jończyk (87’);

Żółta kartka: A. Marcinkowski;

KOMETA: M. Łukowicz (88’ N. Golec) – A. Bekacz, K. Kołb (70’ M. Napora), L. Jończyk, P. Szymański, A. Marcinkowski, M. Maślejak (88’ D. Wilk), G. Szewczyk (82’ K. Borowski), P. Białek (75’ R. Sawa), Ł. Derda (46’ A. Chylak), M. Białek.

Dąb Kuraszków

– SPARTA MIŁCZ 1-5 (1-2)

Bramki: K. Jelec (7’, 9’), M. Urbaniak (64’, 71’, 78’);

Żółta kartka: D. Stróżyński;

SPARTA: M. Boryczka – M. Socha (46’ M. Urbaniak, 80’ P. Pasek), K. Heluszka, A. Korcz (60’ S. Pęcherski), K. Stefanowski, R. Pietras (70’ G. Kozak), M. Hańczyk, K. Jelec, P. Kozak (60’ D. Grablewski), P. Pisula (75’ P. Cieśliński), D. Stróżyński.

ZRYW GŁĘBOWICE

– OLIMPIA GODZIĘCIN 1-2 (1-0)

Bramki: D. Gajewski (4′) oraz P. Jurków (66′), P. Waigner (75’);

Żółte kartki: G. Bronik, P. Łoziński, Ł. Maślejak oraz R. Żak, M. Igierski;

Czerwona kartka: Ł. Maślejak (+90’);

ZRYW: M. Krajka – J. Kowal, K. Oczek, K. Jarosz, R. Kołodziński, M. Kuczyński (68’ K. Teślak), G. Bronik, P. Łoziński, K. Łańczak, D. Gajewski, Ł. Maślejak;

OLIMPIA: P. Szumiał – M. Igierski (55’ P. Jurków), P. Waigner, M. Faron, K. Dmytrów (85’ P. Hawrylczak), R. Żak, D. Koreń, S. Skrzek, Piotr Smoliński (46’ A. Lewocki), D. Lipa (60’ Paweł Smoliński), K. Lipa (80’ J. Drężek).

RUCH WARZĘGOWO

– ORKAN MOJĘCICE 4-0 (2-0)

Bramki: M. Czochara (35′), J. Kozak (40′, 50’) A. Mordarski (79′);

Żółte kartki: M. Grzywacz oraz H. Sieradzki, P. Konon;

RUCH: P. Nelec – A. Mordarski (80’ P. Miłuch), M. Czochara, M. Grzywacz, M. Dłużniewski, K. Borosowski, G. Mikołajczyk, T. Pogwizd, J. Kozak, R. Sobotka, S. Ziółkowski (78’ Ł. Domin;

ORKAN: D. Wróbel – A. Pietrzyk (62’ P. Gołecki), M. Wróbel, K. Winiarczyk, W. Malanowski (50’ P. Konon), K. Madej, K. Lickiewicz, J. Ziółkowski, K. Sadowski (73’ D. Przybylski), H. Sieradzki, K. Kopczyński.

HEROSI STARY WOŁÓW

– Orkan Borzęcin 1-1 (1-0)

Bramka: R. Pietralik (21′);

HEROSI: M. Jaguś – K. Dziubiński, M. Malinowski, M. Dziubiński, K. Praczyk, Daniel Kasprzyk (48’ M. Idczak), Paweł Ignasiak, M. Dudek (86’ A. Smolarek), I. Pawłowski, R. Pietralik, E. Uść.

OSP KRZYDLINA MŁ.

– Lech Barkowo 2-5 (2-3)

Bramki: K. Wałęski (8′), D. Romanowicz (35′);

OSP: M. Gazduła – I. Zadarnowski, Ł. Madej, K. Wałęski, R. Dąbrowicz, M. Konieczny (80’ N. Wenderski), K. Krakowiak, T. Czernek, M. Andronyk (39’ T. Grudkowski), M. Prażuch, D. Romanowicz (60’ P. Wiącek).

Pozostałe wyniki: Sokół II – Odra 5-1.

Klasa B – WROCŁAW – gr. 1 1. KOMETA KRZELÓW 24 65 108-28 2. Sokół II Wielka Lipa 24 59 80-31 3. Orkan Borzęcin 24 48 101-51 4. Lech Barkowo 24 41 79-45 5. SPARTA MIŁCZ 24 40 80-50 6. OLIMPIA GODZIĘCIN 24 38 62-44 7. Odra Uraz 24 35 44-63 8. RUCH WARZĘGOWO 24 34 65-74 9. Dąb Kuraszków 24 32 67-59 10. KS Piotrkowice 24 27 55-54 11. HEROSI STARY WOŁÓW 24 20 58-86 12. ZRYW GŁĘBOWICE 24 20 49-83 13. ORKAN MOJĘCICE 24 17 36-105 14. OSP KRZYDLINA MŁ. 24 6 29-139

25.kolejka (16 czerwca, g.14.00): Borzęcin – RUCH; MOJĘCICE – SPARTA; OLIMPIA – HEROSI; Odra – ZRYW; KOMETA – Dąb; Piotrkowice – OSP; Lech – Sokół II.

1.LIGA OLDBOY’S

OLIMPIA GODZIĘCIN

– Polonia Jaszowice 4-5 (3-0)

Bramki: T. Woś (10’), K. Kubasiak (17’), M. Kudryński (35’, 54’);

OLIMPIA: Z. Paciorek – A. Łubkowski, R. Żak, K. Dmytrów, Z. Baran, P. Biernacki, T. Woś, R. Szmyd, G. Szewczyk, K. Kubasiak, M. Kudryński – P. Bolkowski, J. Drężek, P. Tkaczyk.

1.LIGA – WROCŁAW 1. PKS Łany 20 49 48-15 2. Śląsk Wrocław 20 42 64-30 3. Moto-Jelcz Oława 19 33 44-43 4. Włókniarz Wrocław 19 31 56-44 5. OLIMPIA GODZIĘCIN 21 31 41-41 6. Polonia Jaszowice 21 31 38-42 7. Pogoń Syców 19 25 33-33 8. Polar Wrocław 20 24 34-40 9. Pogoń Oleśnica 20 21 40-58 10. Lotos Gaj Oławski 19 21 29-51 11. Polonia Trzebnica 20 21 34-43 12. Oldboy’s Brochów 20 14 22-39

23.kolejka (17 czerwca, g.18.00): Polar Wrocław – OLIMPIA.

Po zwycięstwie z piotrowickim rywalem piłkarze i kibice Komety mogą już świętować awans do klasy A.