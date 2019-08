Blisko podium na Bike Maratonie

KOLARSTWO – BIKE MARATON

Na początku sierpnia kolarski peleton, którego zawodnicy sprawdzają swoją formę w rywalizacji w tegorocznym cyklu Bike Maraton, rozciągnął się na morenowych Wzgórzach Dalkowskich, gdyż po raz 8. górscy kolarze spotkali się w Obiszowie. Sierpniowe zawody po raz kolejny potwierdziły, że ten cykl wyścigów MTB jest największą tego typu imprezą w naszym kraju, a tym razem objawiło się to w liczbie ponad 1.000 uczestników rowerowych zmagań. W tym sezonie kolarskiej rywalizacji każde spotkanie cyklu rozpisane jest na 4 rozdziały i również na obiszowskich trasach mogliśmy przyglądać się sportowym zmaganiom w tylu właśnie grupach.

FUN

Najdłużej na swój start czekało ponad 100 zawodniczek i zawodników, którzy zdecydowali się na start na trasie FUN. W sierpniowych zawodach uczestnicy tego wyścigu mieli do pokonania dystans 15km z sumą przewyższeń na poziomie 200m. Trasa nie była więc zbyt wymagająca, ale pod uwagę wziąć należy, że większość z uczestników tej rywalizacji nie ma jeszcze dużego doświadczenia w tego typu zmaganiach, choć wielu zdradza już spore talenty i cieszy fakt, że w grupie tej są także nasi reprezentanci. Na podium w Obiszowie stanął wołowianin Bartłomiej Nieckarz, który w kategorii OPEN dojechał do mety z 26.lokatą, ale w swojej kategorii wiekowej (FUNM) wyprzedziło go jedynie dwóch rywali. A oto komplet rezultatów kolarzy z naszego powiatu:

Bartłomiej Nieckarz Wołów 46:43s. Mariola Waręda Brzeg D. 57:03s. Piotr Choina Wołów 59:12s. Jarosław Jałoszyński Brzeg D. 1:05:33s. Tymoteusz Jałoszyński 1:05:34s.

Po raz kolejny rywalizację konkurencją w dość przekonywującym stylu wygrał Jakub Krupa z Wielkiej Lipy, który od samego początku był mocnym ogniwem w grupie nadającej ton rywalizacji, a na ostatnich metrach zmagań mocniej przycisnął na pedały i z bezpieczną przewagą oraz wynikiem 36:33s. mógł cieszyć się z kolejnego zwycięstwa.

CLASSIC

Niemal dwukrotnie dłuższy dystans mieli do pokonania uczestnicy wyścigu CLASSIC, których na starcie niedzielnych zawodów pojawiło się blisko 600. Grupa ta wyruszyła kwadrans wcześniej na trasę liczącą 26km z sumą przewyższeń 380m. Jednym z zawodników, którzy nadawali peletonowi tempo był dolnobrzeżanin Paweł Kwiatkowski, dla którego miniony weekend był niezwykle udany. Wprawdzie na początku rywalizacji przyszło mu nieco zapłacić za sobotni wysiłek na stokach Chojnika (relacja obok), ale im bliżej było do mety, tym nasz reprezentant coraz mocniej piął się w górę klasyfikacji, by niedzielną próbę w Obiszowie zakończyć na wysokiej 5.pozycji.

Paweł Kwiatkowski Brzeg D. 56:38s. Adrian Kobusiński Brzeg D. 1:02:21s. Krzysztof Lenartowski Wołów 1:03:28s. Maciej Walasek Brzeg D. 1:03:54s. Tomasz Golczyński Wołów 1:05:26s. Marek Balicki Brzeg D. 1:06:37s. Kamil Semenowicz Brzeg D. 1:09:37s. Grzegorz Kopeć Wołów 1:11:09s. Tomasz Kanicki Brzeg D. 1:11:14s. Jarosław Zaremba Wołów 1:13:49s. Ireneusz Kubera Wołów 1:13:58s. Tomasz Waręda Brzeg D. 1:16:06s. Tomasz Wiśniewski Brzeg D. 1:18:11s. Andrzej Choina Wołów 1:19:50s. Dariusz Waręda Brzeg D. 1:20:27s. Paweł Nowak Brzeg D. 1:20:54s. Marek Kijek Wołów 1:22:38s. Krzysztof Maruszak Brzeg D. 1:26:55s. Piotr Garncarz Brzeg D. 1:27:49s. Katarzyna Trościanko Brzeg D. 1:29:21s. Anna Jałoszyńska Brzeg D. 1:31:47s. Joanna Zarębska Brzeg D. 1:37:21s. Julia Sadowska Wołów 1:40:14s. Katarzyna Nowak Brzeg D. 1:41:13s. Kinga Rycerz Brzeg D. 1:48:00s. Eryk Do Brzeg D. 1:48:40s. Leszek Rycerz Brzeg D. 1:50:47s. Anna Duda-Choina Wołów 1:57:05s.

Rywalizacja o zwycięstwo w tym wyścigu była bardzo zacięta i kilku mocnych zawodników miało ogromny apetyt na sierpniowy triumf. Prowadzenie w zmaganiach kilkakrotnie przechodziło więc z roweru na rower, ale ostatecznie najlepszy w tej pasjonującej walce okazał się Wojciech Mizuro z Leszna, któremu noga mocno podawała do samego końca rywalizacji i z bezpieczną przewagą jako pierwszy zameldował się na linii mety z rezultatem 55:37s.

MEGA

Ponad 250 kolarzy w Obiszowie zdecydowało się podjąć sportowe wyzwanie w rozmiarze MEGA, czyli start w wyścigu na dystansie 56km z sumą przewyższeń na poziomie 900m. Również w tej grupie mieliśmy swoich reprezentantów, a co ważniejsze – jeden z nich przez całą rywalizację trzymał się bardzo blisko czołowej grupy i niemal do samego końca walczył o podium sierpniowych zmagań. Wołowianin Michał Nowak od samego początku mocno przycisnął na pedały i szybko wypracował sobie pozycję w czołówce, której na kolejnych kilometrach nie tylko nie tracił, ale cały czas piął się w górę klasyfikacji. Ostatecznie do zwycięstwa zabrakło mu nieco ponad 2 minut, ale jego 5.pozycja to naprawdę doskonały rezultat.

Michał Nowak Wołów 2:13:58s. Marek Gumienny Wołów 2:45:34s. Zbyszko Rycerz Brzeg D. 3:04:18s.

Rywalizacja na ostatnich metrach tego wyścigu była bardzo zacięta, a czołowa trójka zameldowała się na mecie w ciągu 28 sekund. Jako pierwszy jej linię minął Kacper Fiszer z Łoniewa, który mógł się pochwalić rezultatem 2:11:15s.

GIGA

Wyzwania GIGA, czyli 91km na trasie z przewyższeniem 1.400m, nie podjął w Obiszowie żaden z naszych reprezentantów, ale na trasę tego wyścigu ruszył barwny peleton liczący blisko 70 kolarzy. Walka na całym dystansie była zacięta i prowadzenie zmieniało się kilkakrotnie. Jako ostatni na czoło wyścigu wyjechał gliwiczanin Wojciech Hajek, który potem nie dał już sie wyprzedzić żadnemu z konkurentów i z wynikiem 3:31:54s. jako pierwszy minął linię mety.

Do zakończenia tegorocznego cyklu BM pozostały jeszcze cztery imprezy, a najbliższa z nich rozegra się jeszcze w sierpniu (25.) na górskich trasach w Karpaczu.