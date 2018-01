Brzeg Dolny w sercu WKS Śląska !!

Nowym prezesem piłkarskiego Śląska Wrocław został Marcin Przychodny, mieszkaniec Brzegu Dolnego. Rada Nadzorcza WKS Śląsk Wrocław SA odwołała z funkcji prezesa zarządu wrocławskiego klubu Michała Bobowca.

Rada Nadzorcza powołała na stanowisko prezesa zarządu Śląska Wrocław- Marcina Przychodnego, który od 1 lutego 2016 roku był prezesem Wrocławskiego Komitetu Organizacyjnego Światowych Igrzysk Sportowych The World Games 2017. W imprezie, którą Wrocław gościł między 20 a 30 lipca ubiegłego roku wzięło udział 3,5 tysiąca sportowców ze 112 krajów świata rywalizujących w 31 dyscyplinach. Zawody będące bezpośrednim zapleczem letnich Igrzysk Olimpijskich transmitowano do 115 państw. W przeszłości Marcin Przychodny był członkiem Komitetów Organizacyjnych wielkich imprez sportowych, m.in. UEFA EURO 2012 we Wrocławiu oraz Pucharu Świata FIS w narciarstwie biegowym rozgrywanego na Polanie Jakuszyckiej. Przez wiele lat pełnił także funkcję dyrektora Wydziału Sportu i Rekreacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.