Celulojdowy rozkład jazdy

Czas wakacyjnego odpoczynku za nami. Do szkolnych biurek wraca przyszłość naszego kraju, ale i po kilku tygodniach przerwy do walki o ligowe punkty wracają zawodnicy, którzy oprócz pracy i nauki swoją aktywność pożytkują na wszelkiego rodzaju sportowych arenach. Tempa nabierają futbolowe rozgrywki, które jak zawsze są bodaj największą atrakcją dla kibiców, ale już niebawem swoje boje rozpoczną również tenisiści stołowi, a nadchodzące miesiące dla naszych powiatowych sympatyków tej dyscypliny zapowiadają się naprawdę bardzo interesująco.

W południowej grupie 1.ligi kobiet zagrają zawodniczki dolnobrzeskiego Rokity. Przed rokiem zespół prowadzony przez trenera Marka Chrabąszcza w czerwcu również świętował awans na ten szczebel ligowych zmagań, ale ostatecznie nasze zawodniczki nie wystartowały. Po kilku miesiącach „Diablice” powtórzyły swój sukces, co jest z całą pewnością wielkim osiągnięciem, ale gra na tak wysokim poziomie wymaga sporych nakładów finansowych, co jest sporym wyzwaniem dla całej sekcji i klubu.

Mimo napiętego budżetu w nadchodzących miesiącach nasze zdolne zawodniczki będą miały jednak okazję do rywalizacji na ogólnopolskim poziomie, a swój debiutancki pojedynek stoczą one z rywalkami z łódzkiego MKS Jedynka, które przyjadą do Brzegu Dolnego już w najbliższą sobotę (9 września, godz.16.00).

1.LIGA KOBIET – gr. południowa 1. LZS Victoria Chróścice – – – 2. MKS Jedynka Łódź – – – 3. KU AZS UE II Wrocław – – – 4. MLUKS Dwójka Rawa Maz. – – – 5. MOSiR Karpaty Krosno – – – 6. KS Gorce Nowy Targ – – – 7. ROKITA BRZEG DOLNY – – – 8. AZS PWSZ Nysa – – – 9. KTS Optima II Lublin – – – 10. Cukrownik Chybie – – –

W ślad koleżanek z Rokity z całą pewnością będą chciały pójść zawodniczki Wolavii Wołów, które niebawem zadebiutują na poziomie 2.ligi. Rozgrywki te nie mają jednak cyklicznego charakteru, i o pierwsze zwycięstwa nasze tenisistki będą mogły powalczyć dopiero w styczniu, kiedy to wyznaczono pierwszy termin turniejów wojewódzkich.

2.LIGA KOBIET 1. KU AZS UE III Wrocław – – – 2. ZKS Drzonków-Zielona G. – – – 3. Gorzovia Gorzów Wlkp. – – – 4. UKS Warta Kostrzyn n/O – – – 5. TS Zagłębie Lubin – – – 6. Śnieżnik Stronie Śl. – – – 7. WOLAVIA WOŁÓW – – –

W poprzednim sezonie kibice wołowskiego ping-ponga mogli emocjonować się występami swoich ulubieńców na poziomie 2.ligi. Po bardzo dobrym otwarciu rozgrywek na dystansie zawodnicy Wolavii stracili nieco impet i ostatecznie na finiszu musieli walczyć o utrzymanie, co mimo dobrej gry oraz paru niespodzianek nie przynio-sło upragnionego celu i nasza drużyna znalazła się w gronie tych zdegradowanych. O smaku goryczy spadku wołowscy kibice mogą jednak już zapomnieć, gdyż kolejny sezon wołowscy tenisiści spędzą również w 2.lidze. – W poprzednich rozgrywkach do samego końca walczyliśmy o utrzymanie i chociaż ostatecznie nie udało się zająć pozycji w bezpiecznej strefie tabeli, to jednak byliśmy drużyną, która w razie rezygnacji którejś z ekip miała uzupełnić jej miejsce, i tak się właśnie stało – powiedział nam grający opiekun zespołu Michał Walencki. – Cieszymy się z tego, gdyż według mnie sportowo nie odbiegaliśmy znacznie od rywali, a w kilku meczach zabrakło nam po prostu doświadczenia i za to płaciliśmy bardzo wysoką cenę.

Miejmy nadzieję, że w nadchodzących rozgrywkach nasz zespół zanotuje jak najmniej wpadek, lecz trudno mówić, aby doświadczenie było atutem wołowian. – Jeśli chodzi o kadrę drużyny, to do rozgrywek przystępuje-my w ściśle wołowskim, a właściwie powiatowym składzie – kontynuuje M. Walencki. – Chciałbym, aby drugoli-gowego chleba zasmakowali również młodzi tenisiści Wolavii, którzy w poprzednich rozgrywkach walczyli o punkty w drugiej drużynie. To zdolni tenisiści i myślę, że czas sprawdzić ich umiejętności na wyższym poziomie.

Nowy sezon nasz zespół otworzy pojedynkiem we Wrocławiu, gdzie przy tenisowych stołach spotkają się oni z zawodnikami AZS UE (16 września).

2.LIGA MĘŻCZYZN 1. AKS Strzegom – – – 2. KU AZS UE Wrocław – – – 3. AZS Uniwersytet Zielona G. – – – 4. ZKS III Drzonków – – – 5. SKS LZS Raszówka – – – 6. KTS Jelenia Góra – – – 7. WOLAVIA WOŁÓW – – – 8. Odra II Głoska – – – 9. TKS Granit Strzelin – – – 10. KTS Wolbromek – – – 11. ZKS IV Drzonków – – – 12. LZS TS Zaręba – – –

Kiedy na zakończenie poprzedniego sezonu zawodnicy pierwszego zespołu wołowskiego klubu musieli prze-łknąć gorzką pigułkę degradacji, awans do 4.ligi świętowali ich młodsi koledzy z drugiej drużyny. Upłynęło jednak kilka tygodni i po decyzjach zarówno w naszej sekcji, jak i na poziomie wojewódzkiej centrali związku okazało się, że wołowska flagowa ekipa pozostanie w 2.lidze, zaś jej młodzieżowe zaplecze nadal walczyć będzie w 5.lidze. – Biorąc pod uwagę fakt, że zawodnicy z tej ekipy w zbliżających się rozgrywkach grać będą na poziomie 2.ligi, to w drugim zespole o rankingowe punkty walczyć będą naprawdę bardzo młodzi gracze, dla których wystarczającym poziomem do pierwszego kroku w rozgrywkach jest 5.liga – tłumaczy M. Walencki. – To była świadoma decyzja i mam nadzieję, że nikt nie będzie miał o nią do mnie pretensji, a w perspektywie czasu okaże się to dobrym posunięciem.

Ponieważ awans przeszedł koło nosa, więc w nadchodzących rozgrywkach powiatowym kibicom tenisa stoło-wego ponownie przyjdzie się emocjonować bezpośrednim pojedynkiem dwóch naszych ekip, gdyż po prze-ciwnych stronach ping-pongowego stołu staną młodzi wołowianie oraz dolnobrzeżanki z Rokity.

5.LIGA WROCŁAWSKA – grupa B 1. LZS Sady Wierzchowice – – – 2. LKTS Zenit Międzybórz – – – 3. LZS Tęcza Pisarzowice – – – 4. ROKITA II BRZEG DOLNY – – – 5. UKS Orzeł II Prusice – – – 6. ULKS II Ciechów – – – 7. WOLAVIA II WOŁÓW – – – 8. KS Widawa Bierutów – – –

Nadchodzące miesiące dla kibiców tego sportu zapowiadają się więc bardzo atrakcyjnie, a pamiętać należy, że oprócz ligowych zmagań emocji dostarczać nam będą także indywidualne turnieje, w których już w minionym sezonie nasi reprezentanci pokazali, iż należą nie tylko do regionalnej czołówki.